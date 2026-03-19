+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जालपादेवी केबुलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरेको ३.१ किलोमिटर लामो जालपादेवी केबुलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ।
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा परियोजना पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित भएको बताए।
  • परियोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ र यसले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । आईएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबुलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए ।

‘निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ, यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।’

आईएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबुलकार निर्माण गरिरहेको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेसनमा होटल, क्यासिनो, ब्याङ्क्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ । टप स्टेसनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेस्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए ।

उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबुलकार त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको सवारी यात्रामा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केवलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकमाझ आकर्षण बन्न सक्नेछ ।

जालपादेवी केबुलकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अदालतमा पेश भएका निवेदन अस्वीकृत भएकोमा बारको ध्यानाकर्षण

अदालतमा पेश भएका निवेदन अस्वीकृत भएकोमा बारको ध्यानाकर्षण
इटालीबाट खेलिसकेका ब्याटर इमिलियो गे इंग्ल्यान्डको टेस्ट टोलीमा

इटालीबाट खेलिसकेका ब्याटर इमिलियो गे इंग्ल्यान्डको टेस्ट टोलीमा
रोयल इनफिल्डको ‘रेन्टल पार्टनर मिट’ सम्पन्न, दुईपाङ्ग्रे पर्यटन प्रवर्द्धन लक्ष्य

रोयल इनफिल्डको ‘रेन्टल पार्टनर मिट’ सम्पन्न, दुईपाङ्ग्रे पर्यटन प्रवर्द्धन लक्ष्य
राजेश हमालको टिभी शो ‘यो नेपाली शिर उचाली सिजन २‘ आजदेखि

राजेश हमालको टिभी शो ‘यो नेपाली शिर उचाली सिजन २‘ आजदेखि
नुवाकोटमा दाजुभाइ मृत फेला, गोली हानी हत्या गरेको प्रहरी आशंका

नुवाकोटमा दाजुभाइ मृत फेला, गोली हानी हत्या गरेको प्रहरी आशंका
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षीको अवरोध

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षीको अवरोध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित