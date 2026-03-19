जालपादेवी केबुलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरेको ३.१ किलोमिटर लामो जालपादेवी केबुलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा परियोजना पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित भएको बताए।
- परियोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ र यसले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । आईएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबुलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए ।
‘निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ, यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।’
आईएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबुलकार निर्माण गरिरहेको छ ।
५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेसनमा होटल, क्यासिनो, ब्याङ्क्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ । टप स्टेसनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेस्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए ।
उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबुलकार त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको सवारी यात्रामा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केवलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकमाझ आकर्षण बन्न सक्नेछ ।
