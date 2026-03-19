प्रेमकथाको फिल्म ‘मेरो प्रेम अधुरो’ बन्ने, शीर्ष भूमिकामा कबिर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रवेश पौडेलले आगामी कथानक फिल्म 'मेरो प्रेम अधुरो' निर्देशन गर्ने भएका छन्।
- यो फिल्म साउनदेखि नेपाल, युरोप र अस्ट्रेलियामा छायांकन गरिने तयारी छ।
- कबिर खड्का शीर्ष भूमिकामा हुने र दुई अभिनेत्री अडिसनबाट छनोट गरिनेछन्।
काठमाडौं । प्रवेश पौडेलले आगामी कथानक फिल्म ‘मेरो प्रेम अधुरो’ निर्देशन गर्ने भएका छन् । उनले यसअघि दुई कथानक ‘अमेरिका ब्वाइज’ र ‘बिहे पास’ निर्देशन गरेका थिए ।
उनको यो तेस्रो निर्देशकीय कथानक हुनेछ । साउनदेखि यो फिल्मको छायांकन तयारी छ । यो फिल्मलाई नेपालसहित युरोप र अस्ट्रेलियामा छायांकन गर्ने तयारी छ ।
शीर्ष भूमिकामा कबिर खड्का हुनेछन् । उनको अपोजिटमा देखिने दुईजना अभिनेत्रीको खोजी भैरहेको जनाइएको छ । दुबैजना अभिनेत्री अडिसनबाट छनोट गर्ने तयारी छ ।
सितारा फिल्मस् र कबिर खड्का फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मलाई सुरेन्द्र रावलले निर्माण गर्नेछन् । कबिर पनि यो फिल्मका एक निर्माण साझेदार हुन् ।
सुन्दर प्रेमकथालाई दर्शकमाझ पस्किने उद्देश्यले यो फिल्म बनाउन लागेको उनले बताए । सहनिर्माता करण खड्का छन् । फिल्ममा शरद महतोको छायांकन, अर्जुन कटुवालको संगीत र क्रियटिभ निर्देशकमा बमबहादुर थापा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4