प्युठान दुर्घटना : मृतक दुवैको पहिचान खुल्यो

१ जेठ, प्युठान । प्युठानको माण्डवी–१ डाम्रीखोलास्थित देविस्थान–दाङ सडकखण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका दुवै जनाको पहिचान खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा प्युठान नगरपालिका–४ का २४ वर्षीय चालक दिलिप परियार र मल्लरानी–५ धुदीका २६ वर्षीय अभिषेक कुँवर रहेका छन् ।
उनीहरू दुवै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्युठान प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरहरी अधिकारीले जानकारी दिए।
सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको लु.प्र.०२–००१ ज ०१०४ नम्बरको जिप पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
