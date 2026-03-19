+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सूर्यको अत्यधिक तापका कारण टुक्रिँदै गरेको रहस्यमयी क्षुद्रग्रह भेटियो 

वैज्ञानिकहरूले सूर्यको अत्यधिक तापका कारण एउटा रहस्यमयी क्षुद्रग्रह बिस्तारै टुक्रिँदै गइरहेको प्रमाण फेला पारेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते २०:३२

वैज्ञानिकहरूले सूर्यको अत्यधिक तापका कारण एउटा रहस्यमयी क्षुद्रग्रह बिस्तारै टुक्रिँदै गइरहेको प्रमाण फेला पारेका छन् । क्यानडा, जापान, क्यालिफोर्निया र युरोपका स्वचालित ‘अल–स्काई क्यामेरा’ नेटवर्कहरूले संकलन गरेका लाखौँ तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा २८२ वटा उल्कापिण्डको एउटा यस्तो नयाँ समूह फेला परेको छ । यसको सम्बन्ध सूर्यको निकै नजिक पुगेर क्षयीकरण भइरहेको एउटा अज्ञात क्षुद्रग्रहसँग जोडिएको छ।

अन्तरिक्षबाट साना चट्टानी कणहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षणका कारण अत्यधिक तातेर चम्किलो रेखा बनाउँछन्, जसलाई मानिसले ‘तारा खसेको’ भन्ने गर्छन् र वैज्ञानिक भाषामा यसलाई उल्कापिण्ड भनिन्छ। धेरैजसो उल्कापिण्डहरू बरफ र धुलोले बनेका पुच्छ्रेताराबाट निस्कने गर्छन्।

तर, क्षुद्रग्रहहरू सामान्यतया सुख्खा र चट्टानी हुन्छन्। जब कुनै क्षुद्रग्रह सूर्यको तीव्र ताप, तीव्र परिक्रमा वा अन्य ठोक्काइका कारण ‘सक्रिय’ हुन्छ, तब त्यसले आफ्नो सतहबाट धुलो र चट्टानका टुक्राहरू अन्तरिक्षमा छोड्न थाल्छ। ती टुक्राहरू फैलाउँदै जाँदा एउटा निश्चित ‘उल्का धार’ बन्छ, र पृथ्वी उक्त मार्गबाट गुज्रिँदा उल्का वर्षा हुने गर्छ।

‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल’ मा प्रकाशित यस नयाँ अध्ययनअनुसार फेला परेका २८२ उल्कापिण्डहरूको कक्ष निकै चरम पाइएको छ। यो मार्ग पृथ्वीको कक्षभन्दा सूर्यको पाँच गुणा बढी नजिक पर्दछ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सूर्यको अत्यधिक तातोले गर्दा उक्त क्षुद्रग्रहको सतहमा चिरा परिरहेको छ, जसका कारण भित्र थुनिएका ग्याँसहरू बाहिर निस्कँदै छन् र सिंगो आकाशीय पिण्ड बिस्तारै धुलोका कणहरूमा परिणत हुँदैछ। यस किसिमको व्यवहार देखाउने हुनाले वैज्ञानिकहरूले यसलाई ‘रक-कमेट’ (चट्टानी पुच्छ्रेतारा) को संज्ञा दिएका छन्। यसअघि प्रसिद्ध ‘३२०० फेटोन’ क्षुद्रग्रहमा मात्र यस्तो सक्रियता देखिएको थियो, जसका कारण हरेक वर्ष डिसेम्बरमा ‘जेमिनिड’ उल्का वर्षा हुने गर्छ।

हालसम्म यो उल्का वर्षा गराउने मुख्य माउ क्षुद्रग्रह कहाँ छ र कत्रो छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्ता क्षुद्रग्रहहरू सूर्यको धेरै नजिक हुने र प्रकाशको चमकका कारण सामान्य दूरबीनबाट देख्न निकै कठिन हुन्छ। तर, उल्कापिण्डहरूको अध्ययनबाट साधारण टेलिस्कोपले ठम्याउन नसक्ने लुकेका र खतरनाक क्षुद्रग्रहहरूको उपस्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०२७ मा प्रक्षेपण हुन लागेको नासाको ‘नियो सर्भेयर’ मिसनले यो रहस्य सुल्झाउन ठूलो मद्दत गर्नेछ। यो अन्तरिक्ष यान विशेष गरी सूर्यको नजिक यात्रा गर्ने र पृथ्वीका लागि घातक हुन सक्ने अँध्यारा क्षुद्रग्रहहरू पत्ता लगाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो। यो खोजले सौर्यमण्डलको विकासक्रम बुझ्न मात्र नभई भविष्यमा पृथ्वीमा हुन सक्ने सम्भावित आकाशीय टक्करहरूबाट जोगिने ‘प्लानेटरी डिफेन्स’ को तयारीका लागि समेत मार्गप्रशस्त गरेको छ।

अत्यधिक ताप क्षुद्रग्रह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दीर्घरोग बढाउन आन्द्राका साना कण जिम्मेवार रहने पुष्टि

दीर्घरोग बढाउन आन्द्राका साना कण जिम्मेवार रहने पुष्टि
क्यानलाई कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमै फर्कियो

क्यानलाई कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमै फर्कियो
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले जेनजी अगुवासँग छलफल गर्ने

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले जेनजी अगुवासँग छलफल गर्ने
एसईई पास गरेका ५५ विद्यार्थीका लागि रास्वपा सांसदको पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम

एसईई पास गरेका ५५ विद्यार्थीका लागि रास्वपा सांसदको पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
भारतले चिनी निर्यात रोक्ने भनेपछि नेपालमा सुरु भयो आत्मनिर्भरताको बहस

भारतले चिनी निर्यात रोक्ने भनेपछि नेपालमा सुरु भयो आत्मनिर्भरताको बहस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित