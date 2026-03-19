+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एकसाथ २४ सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १५ दिने बोलपत्र आह्वान गर्दै ५ वटा चार पाङ्ग्रे र २० वटा मोटरसाइकल लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ।
  • लिलाम बिक्रीमा राखिएका सवारी साधनको न्यूनतम मूल्य करबाहेक ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
  • सरकारी निकायहरूले पुराना सवारी साधनको लिलाम बिक्रीलाई तीव्रता दिएका छन्।

३ जेठ, काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकसाथ दुई दर्जन सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार सो कार्यालयको परिसरमा रहेका पुराना ५ वटा चार पाङ्ग्रे र २० वटा मोटरसाइकलको लिलाम बिक्री गर्न लागिएको हो । लिलाम गर्ने सम्पूर्ण सामानको न्यूनतम मूल्य करबाहेक ६ लाख ६३ हजार राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारी निकायहरूले पुराना सवारी साधनको लिलाम बिक्रीलाई तीव्रता दिएका छन् ।

सवारी साधन लिलाम बिक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड

१० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड
घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि

घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि
ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री कार्यालय मर्मत गरिँदै (तस्वीरहरू)

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री कार्यालय मर्मत गरिँदै (तस्वीरहरू)
नयाँ ठाउँमा जाँदा किन लाग्दैन मस्त निद्रा ?

नयाँ ठाउँमा जाँदा किन लाग्दैन मस्त निद्रा ?
राजनीतिक दलबीच परस्पर संवाद भइरहनुपर्छः महासचिव पोखरेल

राजनीतिक दलबीच परस्पर संवाद भइरहनुपर्छः महासचिव पोखरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित