युनिग्लोब कलेजमा हर्मीत सिंहद्वारा क्रिकेट अभ्यास मैदानको उद्घाटन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित युनिग्लोब प्रिमियर स्कुल/कलेजमा क्रिकेट नेट अभ्यास मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हरमित सिंहले उद्घाटन गरेका छन्।
  • हरमित सिंह अमेरिकाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी हुन् र उनले एनपीएलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
  • युनिग्लोब कलेजले विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै खेलकुदमा पनि प्राथमिकता दिँदै फुटसल, बास्केटबल र क्रिकेट अभ्यासका लागि नयाँ मैदान उद्घाटन गरेको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित युनिग्लोब प्रिमियर स्कुल/कलेजमा निर्माण गरिएको क्रिकेट नेट अभ्यास मैदानको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हर्मीत सिंहले उद्घाटन गरेका छन् ।

हर्मीत अमेरिकाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी हुन् । उनले एनपीएलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का उपाध्यक्ष रोशन सिंहको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

युनिग्लोब कलेजले विद्यार्थीको अध्ययनमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा खेलकुदलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । फुटसल, बास्केटबल खेल्ने मैदानसहित क्रिकेटलाई पनि प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई अभ्यास खेलको लागि यो मैदान उद्घाटन गरिएको कलेजले जनाएको छ । ‘नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रिकेट क्रेज तथा विद्यार्थीमा खेलप्रतिको आकर्षणलाई यो सुविधाले थप प्रोत्साहन मिल्नेछ’ कलेजले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

सन् २००९ मा स्थापना भएको युनिग्लोब कलेज पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थामध्ये एक हो । यस कलेजमा आईटी, बीबीए तथा एमबीए लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ ।

आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी प्राध्यापक तथा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रणालीका कारण युनिग्लोब कलेजले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल भएको छ । यसै शैक्षिक सत्र २०८३ देखि युनिग्लोब कलेजको स्वामित्वमा रहेको युनिग्लोब प्रिमियर स्कुल/कलेजमा प्लस टु (विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकाय) मा नयाँ भर्ना पनि भइरहेको छ । कलेजका अध्यक्ष डा. नरबहादुर बिष्टले विद्यार्थीलाई पढाईमा अब्बल बनाउनुको साथसाथै खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापको समेत सुविधा दिने उद्देश्य रहेको बताए ।

युनिग्लोब कलेज हरमित सिंह
वृद्धभत्ताको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई भोट बैंक बनाइयो : लीमा अधिकारी
पीएमजीओ २०२६ को समूह विभाजन सार्वजनिक, होरा र टीटूके फरक समूहमा
अब अनलाइनबाटै प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने
स्वास्थ्य कर्मचारी गरे २६ लाखको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण
सुकुमवासीलाई बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय
सामसङ ग्यालेक्सी एस-२६ प्लसमा २३ हजार रुपैयाँ 'क्यासब्याक'

