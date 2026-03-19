‘गोपाल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थगित गर्ने निर्णय सच्याउन माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र पत्रकार संघका जिल्ला शाखाले केन्द्रीय कार्यसमितिको ४ बुँदे निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
  • जिल्ला शाखाले गोपाल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार स्थगित गर्ने निर्णय सच्याउन र ७ जेठमा पुनः आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन्।
  • जिल्ला शाखाले सदस्यता शुल्क बुझाउने थप समय र सदस्य नामावली स्वीकृत गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिसँग माग गरेका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार संघ अन्तर्गतका जिल्ला शाखाले केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । भर्चुअल बैठकमार्फत उनीहरूले ४ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सहभागी जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरूले विगतमा वितरण हुँदै आएको ‘गोपाल चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान’ यस वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले ७ जेठमा स्थापना दिवसको अवसरमा उक्त पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम पुनः आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सदस्यता शुल्क नबुझाउने शाखा तथा सदस्यलाई आधिकारिक सदस्यता नदिने निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ । जिल्ला शाखालाई सदस्यता शुल्क बुझाउन थप समय दिनुपर्ने र शाखाबाट सिफारिस भएका सदस्यको नामावली तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

बैठकले २०८२ वैशाख ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय अधिवेशनमा जिल्ला शाखाहरुले पेश गरेका लिखित मागपत्र कार्यान्वयन गर्न पनि केन्द्रीय कार्यसमितिसँग आग्रह गरेको छ ।

माग तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म जिल्ला शाखाबाट कुनै पनि गतिविधि नगर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा चितवन, दाङ, सुनसरी, रुपन्देही, इलाम, कैलाली, मोरङ, बाँके, सुर्खेत, बुटवल, झापा, कास्की, पर्सा र मकवानपुर शाखाका अध्यक्षको हस्ताक्षर छ ।

जापान शान्तिवादी नीतिबाट विचलित भइरहेको रूसको आलोचना

ट्रम्पद्वारा ‘सी-पुटिन पछुतो’ दाबी अस्वीकार

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

चीन र रुसका ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत

‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’

श्रीलंका टापुबाट ‘महाराजधिराज’ छायांकन सुरु

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

