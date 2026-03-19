जापान शान्तिवादी नीतिबाट विचलित भइरहेको रूसको आलोचना

रुसको यो आलोचना जापानको सुरक्षा नीतिमा आएको परिवर्तनप्रति बेइजिङले गरिरहेको कडा विरोधसँग मिल्दोजुल्दो छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसले जापानको शान्तिवादी नीति विचलनको आलोचना गर्दै जापानले 'तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू' बाट पछि हट्न थालेको आरोप लगाएको छ।
  • रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापानले इतिहासका पाठहरू बिर्सिंदै गएको र सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन भइरहेको बताए।
  • रुस र चीनले जापानको घातक हतियार निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ।

बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध गरेको थियो।

र्याबकोभले भने, “जापानले इतिहासबाट सिकेका पाठहरू बिर्सन थालेको देखिन्छ, किनकि ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’ बाट पछि हट्नेबारेको छलफल तीव्र हुँदै गएको छ।”

रुसको यो आलोचना जापानको सुरक्षा नीतिमा आएको परिवर्तनप्रति बेइजिङले गरिरहेको कडा विरोधसँग मिल्दोजुल्दो छ। विशेष गरी घातक हतियारहरू निर्यात गर्ने लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने जापानको हालैको निर्णयलाई लिएर चीन र रुस दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

 

 

सम्बन्धित खबर

