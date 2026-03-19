रोल्पामा भेटियो संकास्पद वस्तु, सेनाद्वारा डिस्पोज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–३ बाघमारास्थित सडक मरामतमा भेटिएको संकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको सूर्यदल गणको टोलीले डिस्पोज गरी नष्ट गरेको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । रोल्पामा भेटिएको संकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ ।
परिवर्तन गाउँपालिका–३ बाघमारास्थित सडक मरामतमा संकास्पद वस्तु फेला परेको थियो । उक्त वस्तु नेपाली सेनाको सूर्यदल गणबाट खटिएको बम डिस्पोज टोलीले डिस्पोज गरी नष्ट गरेको नेपाली सेनाले बताएको छ ।
