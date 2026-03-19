टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलको कक्षा ११ मा भर्ना लहर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १४:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्णपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुन काठमाडौंको टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा हजारौं विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्।
  • टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलले अत्यधिक आवेदनका कारण बुधबार १ हजार २ सय ८३ विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको छ।
  • स्कुलले प्रवेश परीक्षासँगै ‘अब के गर्ने ?’ शीर्षकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक वातावरणसँग परिचित गराएको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण भएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने क्रम तीव्र बनेको छ । यसै क्रममा काठमाडौंको चाबहिल मित्रपार्कमा अवस्थित टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा भर्ना हुन हजारौं विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् ।

भौतिक तथा भर्चुअल दुवै माध्यमबाट आएका यी आवेदनले स्कुलप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको उच्च आकर्षण रहेको देखाउँछ। स्कुल परिसरमा परामर्श र भर्ना प्रक्रियाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको लामो लाइन देखिन्छ ।

सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने चाहना राख्दै प्रवेश परिक्षामा सामेल हुन र छात्रवृत्तिबारे जानकारी लिन अभिभावक र विद्यार्थीको लाइन लागेको छ ।

प्रवेश परीक्षाका साथै रमाइलो अभिमुखीकरण कार्यक्रम

आवेदनको संख्या अत्यधिक भएकाले टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलले प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार मात्र १ हजार २ सय ८३ विद्यार्थीका लागि स्कुल परिसरभित्रै परीक्षा केन्द्र राखिएको छ ।

आगामी दिनमा पनि थप प्रवेश परिक्षाका कार्यक्रम निर्धारण गर्दै जाने संस्थाले जनाएको छ । प्रवेश परीक्षाका क्रममा स्कुलले ‘अब के गर्ने ?’  शीर्षकमा विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा आयोजित यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूका लागि एक यादगार अनुभव बन्यो ।

कार्यक्रममा ‘सिप एण्ड पेन्ट’, ‘ट्रेजर हन्ट’ र ‘मेक यौर स्याण्डविच’ जस्ता रमाइला तथा सिर्जनशील गतिविधि समावेश थिए । ‘सिप एण्ड पेन्ट’अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले आफ्नो कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शन गरे भने ‘ट्रेजर हन्ट’मा सामूहिक सोच र टिमवर्कको परीक्षण भयो ।

‘मेक यौर स्याण्डविच’ गतिविधिले विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक सीप र रचनात्मकतालाई प्रोत्साहन गर्‍यो । यी क्रियाकलापहरूमार्फत प्रवेश परिक्षामा सामेल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको शैक्षिक दर्शन र वातावरणसँग परिचित गराइयो । कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिनोसमेत प्रदान गरिएको थियो।

तीन दशकको शैक्षिक यात्रा

सन् १९९२ मा अनुभवी, योग्य, समर्पित र गतिशील शिक्षाविद्हरूको टोलीद्वारा स्थापित टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुल, टेक्सास इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गत सञ्चालित छ । मन्टेसरीदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो नेटवर्क नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा एक भरपर्दो नाम बनिसकेको छ ।

नेटवर्क अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन विषयहरू सञ्चालनमा रहेको यस स्कुलले गुणस्तरीय तथा व्यावसायिक सीप, अनुसन्धानमूलक शिक्षण–सिकाइ पद्धति र अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई उजागर गर्नुलाई आफ्नो मुख्य ध्येय मानेको छ । भीड, शोर र प्रदूषणबाट मुक्त शान्त वातावरणमा अवस्थित यो संस्थाले विद्यार्थीलाई पढाइमा पूर्ण एकाग्र हुन मद्दत गर्छ ।

अनुभवी शिक्षक र व्यावहारिक शिक्षा

विषय विज्ञ पूर्णकालीन शिक्षकहरू कार्यरत टेक्सासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका शिक्षकहरूले आधुनिक प्रविधिसहितको कक्षाकोठामा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक अभ्यासलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्।

प्रोजेक्ट कार्य, सेमिनार र फिल्ड भिजिटमार्फत विद्यार्थीलाई बाहिरी संसारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरिन्छ । इनोभेसन ल्याब र एन्क्युबेसन सेन्टरमार्फत विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधिमैत्री शिक्षा, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप

टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ, जसले व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि विषयमा विश्वस्तरीय शिक्षा र क्रेडिट ट्रान्सफर सुविधा प्रदान गर्छ ।

संस्थाले विद्यार्थीलाई अत्याधुनिक कम्युटर ल्याब, समृद्ध ईलाइब्रेरी, परिसरभर निःशुल्क इन्टरनेट, विविध खानेकुराको विकल्पसहितको हाइजेनिक क्याफेटेरियाको सुविधा प्रदान गएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कोचिङ कक्षासहितको छात्रावास सुविधा पनि उपलब्ध छ । सस्तो मूल्यमा यातायात सुविधा, शैक्षिक तथा खेलकुद क्रियाकलाप र अनुभवी विशेषज्ञद्वारा सञ्चालित काउन्सेलिङ सेलले विद्यार्थीलाई शैक्षिक तथा व्यक्तिगत समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।

पाठ्यक्रम बाहिरका गतिविधिमा पनि स्कुलले उत्तिकै जोड दिएको छ । बास्केटबल, फुटसल, क्रिकेट र थिएटरजस्ता खेलकुद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । मनोसामाजिक परामर्श, व्यक्तित्व विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई एक सम्पूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्छन् । निरन्तर सफ्ट स्किल्स तालिमले विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको व्यावसायिक जीवनका लागि समेत तयार पार्छ ।

टेक्सास इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुल
किम्फ १३ जेठदेखि, ओपनिङ फिल्ममा 'शेप अफ मोमो'

भारतमा भाइरल बन्यो 'कक्रोच जनता पार्टी' : प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणीविरुद्ध जुटे युवा

कञ्चनपुर प्रहरीले एक वर्षमा बरामद गर्‍यो साढे १३ किलो लागुऔषध

भारतका कन्टेन्ट क्रियटरलाई नेपाल भ्रमण गराइने, दिल्ली दूतावासले माग्यो आवेदन

प्रतिनिधिसभामा पेश भए दुई विधेयक

मौलिक पहिचान दिलाउने फिल्मको लागि सरकारले 'प्रोत्साहन अनुदान' कार्यक्रम ल्याउने

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित