लन्डनमा नेपाली डिजाइनर संयुक्तालाई ‘वेडिङ बुटिक अफ द इयर’ उपाधि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते २१:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली मूलकी बेलायती डिजाइनर संयुक्ता श्रेष्ठले लन्डन वेडिङ अवार्ड्स २०२६ मा 'वेडिङ बुटिक अफ द इयर' उपाधि जितेकी छन्।
  • श्रेष्ठको बुटिकले नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा विश्वस्तरीय मान्यता पाएको छ।
  • उनले १५ वर्षदेखि वातावरणमैत्री फेसनमा काम गर्दै महिला शिल्पीहरूको मिहिनेतलाई प्राथमिकता दिएकी छन्।

लन्डन । बेलायतको लन्डनमा विगत डेढ दशकदेखि पर्यावरण मैत्री उच्चस्तरीय फेसन प्रवर्द्धन गरिरहेकी प्रतिष्ठित फेसन हाउसकी संस्थापक तथा नेपाली मूलकी बेलायती डिजाइनर संयुक्ता श्रेष्ठ ‘लन्डन वेडिङ अवार्ड्स २०२६’ मा सर्वोच्च उपाधि ‘वेडिङ बुटिक अफ द इयर’ विजेता बनेकी छिन्।

गत मे १३ मा आयोजित विशेष अवार्ड समारोहमा श्रेष्ठको बुटिकलाई यस विधाको विजेता घोषणा गरिएको हो।

सार्वजनिक मतदान र उद्योग विशेषज्ञहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा प्राप्त यो उपाधिले श्रेष्ठको फ्ल्यागसिप बुटिकलाई नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वको विश्वस्तरीय गन्तव्यको रूपमा बलियोसँग स्थापित गरेको छ।

सन् २०११ देखि लन्डन फेसन क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी श्रेष्ठले वातावरण मैत्री शब्द बजारमा खासै परिचित नभएको बेला आफ्नो इको-फ्रेन्डली ब्रान्ड सुरु गरेकी थिइन् ।

उनले तयार गरेको डिजाइन १६औं शताब्दीदेखिका १ लाखभन्दा बढी ऐतिहासिक सामग्रीहरू रहेको विश्वप्रसिद्ध ‘फेसन म्युजियम’ को संग्रहमा पनि सुरक्षित राखिएको छ।

ब्रान्ड स्थापना भएदेखि नै उनले हरेक वर्ष उद्योगका प्रतिष्ठित पुरस्कार र सम्मानहरू जित्दै आएकी छिन् । बेलायतको १० अर्ब पाउन्ड मूल्य बराबरको वेडिङ क्षेत्रमा यो अवार्डले एउटा ठूलो सांस्कृतिक र सांकेतिक महत्त्व राख्छ ।

यो यस्तो उद्योग हो जुन मुख्य रूपमा महिला संस्थापकहरूको एक शक्तिशाली समूहद्वारा सञ्चालित छ, जसले एक महिलाको जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनका लागि आवश्यक पर्ने गहिरो समानुभूतिका साथ यस क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

विश्वभरका ठूला फेसन हाउसहरूले उत्पादन प्रक्रिया र पर्यावरणमा पुर्‍याउने असरलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला संयुक्ता श्रेष्ठको फ्ल्यागसिप बुटिकले ‘शून्य-फोहोर’, दिगो एवं परिष्कृत शैली र सामाजिक उत्तरदायित्वको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

यस उपलब्धिका बारेमा बोल्दै क्रिएटिभ डाइरेक्टर संयुक्ता श्रेष्ठले आफ्नो सिर्जना र शिल्प पछाडिको समुदायप्रति आभार प्रकट गरिन्। उनले भनिन्, ‘म विचारले डिजाइनर र भावनाले कलाकार हुँ, तर एक बेहुलीको सपनालाई साकार रूप दिनु नै मेरो कलाको वास्तविक गन्तव्य हो। हाम्रो लन्डनस्थित बुटिक सधैँ सचेत र वातावरणमैत्री बेहुलीहरूका लागि एउटा सुरक्षित र पवित्र स्थान रहँदै आएको छ।’

विगत १५ वर्षदेखि आफ्नो ब्रान्ड दुलहीहरूको अटुट विश्वासका कारण फस्टाएको उनले बताइन् । भनिन्, ‘म यो सम्मान हाम्रा दुलहीहरू, मेरो समर्पित टोली, हाम्रा दक्ष महिला शिल्पीहरूका सlपयुक्त हातहरू र ‘विवेकशील सौन्दर्य’ को यस अभियानलाई सुरुदेखि नै साथ दिने दूरदर्शी पत्रकार तथा सम्पादकहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। यो सफलता हाम्रो सामूहिक यात्राको एउटा साझा उत्सव हो।’

यो सम्मान श्रेष्ठको हालै लन्डन फेसन विकमा प्रदर्शन भएको डकुमेन्ट्रीको निरन्तरता पनि हो, जसले उनको डिजाइन तयार पार्ने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दक्ष महिला शिल्पीहरूको मिहिनेत र उनीहरूले समाजमा पुर्‍याएको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभावलाई उजागर गरेको थियो।

वातावरण मैत्री उत्पादन, परम्परागत सिपको संरक्षण, उचित ज्याला र महिला सशक्तीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै संयुक्ता श्रेष्ठको ब्रान्डले विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकै छानामुनि सफलतापूर्वक उतारेको छ।

‘लन्डनको यो प्रिमियर बुटिक अवार्ड जितेर संयुक्ताले उच्च फेसनको नवप्रवर्तन र मानवीय सेवा प्रवाहलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेकी छन्’, कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

लन्डन दूतावासमा बालबालिकाले रोपे फूलका बिरुवा

