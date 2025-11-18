+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लन्डनमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थीको अन्त्येष्टि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १२:२५
Listen News
0:00
0:30
🔊

५ पुस, लन्डन । सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थी युबिन तामाङको अन्त्येष्टि गरिएको छ । अन्त्येष्टिमा सहभागी हुँदै नेपाली समुदायका अगुवाहरूले उनीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन्।

युबिनको लन्डनको इस्ट एन्ड रोडस्थित सेन्ट मेरीलेबोन क्रेमेटोरियममा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।

बौद्ध कम्युनिटी सेन्टर यूके, लन्डन शाखाका लामा गुरु कर्मा वाङ्गेलले दिवंगत युबिनको आत्माको चिरशान्तिका लागि प्रार्थना वाचन गरे ।

श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले उच्च शिक्षाका लागि बेलायत आएका युवा विद्यार्थी युबिनको दुःखद निधन उनको  परिवारका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समुदायका लागि अपूरणीय क्षति भएको बताए ।

उनले ‘हिट एन्ड रन’ घटनामा दोष स्वीकार गरिसकेका बेलायती र्‍यापर घेट्सविरुद्ध कडा कारबाहीको माग पनि गरे ।

युबिनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूमा युनिभर्सिटी अफ रोह्याम्पटन अन्तर्गत साउथल्यान्ड्स कलेजका प्रमुख लुइस रेडफर्न, तामाङ घेदुङ यूकेका अध्यक्ष हरि सिंह वाइबा, तामाङ सोसाइटी अफ यूकेका महासचिव सोमरस तामाङ, गोर्खा नेपाली वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष गञ्जा आले, धरान समाज यूकेका जीवन राना तथा मगर एसोसिएसन यूकेका कोषाध्यक्ष मोहन थापा थिए।

परिवारको तर्फबाट मेजर अवतार श्रेष्ठले श्रद्धाञ्जली मन्तव्य वाचन गरेका थिए ।

र्‍यापर घेट्सले स्वीकारे दोष

बेलायती र्‍यापर घेट्सले उत्तर–पूर्वी लन्डनमा भएको ‘हिट एन्ड रन’ दुर्घटनामा युबिनको मृत्युका लागि आफू दोषी भएको स्वीकारेका छन्।

घेट्स, जसको वास्तविक नाम जस्टिन क्लार्क-सामुएल हो, ले १८ अक्टोबर २०२५ मा उत्तरपूर्वी लन्डनको इलफोर्ड क्षेत्रमा आफ्नो गाडीले २० वर्षीय युबिन तामाङलाई ठक्कर दिएपछि नरोकी भागेका थिए।

प्रहरीका अनुसार उनी ३० माइल प्रतिघण्टा गति सीमाभन्दा बढी ६० माइल प्रतिघण्टाभन्दा बढी गतिमा गाडी चलाइरहेका थिए र बाटो काटिरहेका युबिनलाई ठक्कर दिएका थिए।

पूर्वी लन्डनको वुडफोर्ड निवासी ४१ वर्षीय क्लार्क–सामुएलले खतरनाक रूपमा सवारी चलाएर युबिनको मृत्यु गराएको अभियोग स्वीकार गरेका छन् ।

त्यही दिन खतरनाक ड्राइभिङसम्बन्धी अर्को अभियोग पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। यसका साथै उनीमाथि कानुनी सीमाभन्दा बढी रक्सी सेवन गरेर सवारी चलाएको र खतरनाक ड्राइभिङसम्बन्धी थप दुई अभियोग पनि लगाइएका छन्।

लन्डन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लन्डनमा आफ्नो कारको ठक्करबाट नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको ब्रिटिश र्‍यापरद्वारा स्वीकार

लन्डनमा आफ्नो कारको ठक्करबाट नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको ब्रिटिश र्‍यापरद्वारा स्वीकार
योमनको शव लन्डनबाट नेपाल पठाउन सहयोग संकलन सुरु

योमनको शव लन्डनबाट नेपाल पठाउन सहयोग संकलन सुरु
लन्डनमा सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिए नेपाली विद्यार्थी

लन्डनमा सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिए नेपाली विद्यार्थी
लन्डनमा जारी पर्यटन कुम्भमेलामा नेपालले बाँड्दैछ सकारात्मक सन्देश

लन्डनमा जारी पर्यटन कुम्भमेलामा नेपालले बाँड्दैछ सकारात्मक सन्देश
क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासमा सहभागी हुन लन्डन पुग्यो नेपाली सेनाको टोली

क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासमा सहभागी हुन लन्डन पुग्यो नेपाली सेनाको टोली
लन्डनमा गुञ्जियो ट्होटे, घिन्ताङ घिसीदेखि च्याब्रुङ र साकेला

लन्डनमा गुञ्जियो ट्होटे, घिन्ताङ घिसीदेखि च्याब्रुङ र साकेला

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित