जापानमा ओभरस्टे गरी बसेका कामदार खोज्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने तयारी

News Summary
- जापानको अध्यागमन एजेन्सीले अवैध विदेशी कामदार र ओभरस्टेयर्स पत्ता लगाउन सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ ।
- अवैध कामसम्बन्धी अनलाइन विज्ञापन पहिचान गर्न सन् २०२७ सम्ममा विश्लेषणात्मक औजार र साइबर गस्ती टोली स्थापना गरिनेछ ।
- इबाराकी प्रान्तले अवैध कामदार राख्ने व्यवसायबारे सूचना दिई कानूनी कारबाही गराउने व्यक्तिलाई १० हजार येन पुरस्कार दिने भएको छ ।
जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले देशमा भिसाको अवधि सकिएर पनि बसिरहेका (ओभरस्टेयर्स) र अवैध विदेशी कामदारहरूका बारेमा जानकारी वा सुराक पाउनका लागि सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्लेटफर्महरूको अनुगमन गरेर कडा कदम चाल्ने योजना बनाएका छन्।
श्रम अभावका कारण जापानले बढी संख्यामा विदेशी कामदारहरू भित्र्याइरहेको समयमा ओभरस्टे भएका मानिसहरूको संख्या घटाउने देशको प्रयासको एक हिस्साका रूपमा यो योजना अघि सारिएको हो।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीले सन् २०२७ सम्ममा विदेशी भाषाहरूमा गरिने माग वा विज्ञापनहरू सहित अवैध कामसँग सम्बन्धित अनलाइन जानकारी पहिचान गर्न विश्लेषणात्मक औजारहरू प्रयोग गर्ने र साइबर गस्तीका लागि एउटा छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
एजेन्सीको तथ्याङ्कअनुसार गत जनवरीसम्ममा जापानमा करिब ६८ हजार अवैध बसोबासीहरू थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ हजारले कम हो।
ओभरस्टे भएकाहरूलाई लक्षित गर्ने कार्यक्रमको एक हिस्साका रूपमा एजेन्सीले वैध भिसा नभएका विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि कडा कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसै बीच, टोकियोको उत्तर-पूर्वमा अवस्थित इबाराकी प्रान्तीय सरकारले हालै कागजात नभएका (अवैध) विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्ने व्यवसायहरूको बारेमा सूचना दिने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यदि सूचना दिने व्यक्तिको जानकारीका कारण कानुनी कारबाही सम्भव भएमा उनीहरूले १० हजार येन (८० सिंगापुरी डलर) प्राप्त गर्नेछन्।
