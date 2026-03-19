चिनियाँ सोलार उद्योगमा मध्यपूर्वको छाया : ओभरक्यापासिटी घटाउने बेइजिङको रणनीति संकटमा

- मध्यपूर्वको तनाव र ऊर्जाको मूल्य वृद्धिका कारण चीन आफ्नो सौर्य उद्योगमा आपूर्ति सुदृढीकरणका उपायहरू लागू गर्न कम इच्छुक देखिएको छ।
- एचएसबीसीका विश्लेषक इभान लीले सरकारका लागि आपूर्ति सुदृढीकरण मुख्य प्राथमिकता नहुन सक्ने र सोलारको मूल्य प्रतिस्पर्धी रहने बताए।
- विश्वव्यापी सौर्य आपूर्ति शृङ्खलामा ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चीनमा स्थानीय सरकारहरूले घाटामा रहेका उत्पादकहरूलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन्।
मध्यपूर्वमा जारी तनाव र बढ्दो ऊर्जा मूल्यका कारण बेइजिङ आफ्नो सौर्य उद्योगमा ‘एन्टी-इन्भोल्युसन’ वा आपूर्ति सुदृढीकरणका उपायहरू लागु गर्न कम इच्छुक देखिएको छ । जसले गर्दा सोलार उत्पादकहरू घाटामा गइरहँदा पनि ‘प्राइस वार’ झन् लम्बिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
एचएसबीसीका एसिया ऊर्जा संक्रमण अनुसन्धान प्रमुख इभान लीले भने, ‘सरकारका लागि एन्टी-इन्भोल्युसन वा आपूर्ति सुदृढीकरण मुख्य प्राथमिकता नहुन सक्छ।’
‘इरान युद्धको परिणाम स्वरूप हालका लागि सौर्य ऊर्जाको मूल्य निकै प्रतिस्पर्धी र कम हुनेछ,’ उनले नीति निर्माताहरू मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्नमा केन्द्रित रहेको थप्दै भने।
चिनियाँ नीति निर्माताहरूले गत वर्ष क्रोनिक ओभरक्यापासिटी बाट गुज्रिरहेका सोलार उत्पादकहरूबीच सुदृढीकरणलाई बढावा दिएर ‘इन्भोल्युसन’ अर्थात् विनाशकारी प्रतिस्पर्धा र लगानीको अत्यधिक दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर व्यवहारमा भने, केही स्थानीय सरकार र बैंकहरूले टाट पल्टिने अवस्था र रोजगारी गुम्ने जोखिमबाट बच्न घाटामा चलिरहेका उत्पादकहरूलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका थिए।
यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार इरान द्वन्द्व र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले गर्दा बेइजिङ कम्पनीहरूलाई आपूर्ति घटाउन सक्ने गरी आक्रामक रूपमा उत्पादन क्षमता कटौती गर्न बाध्य पार्न अझ कम इच्छुक भएको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा नियन्त्रण गर्दै चीन सौर्य उद्योगमा सबैभन्दा बर्चस्वशाली शक्तिको रूपमा रहेको छ।
