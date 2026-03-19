एमाले पुनर्गठन गर्न शेरधन राईको तीन प्रस्ताव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते २१:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईले पार्टी पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालय बैठकमा तीनओटा प्रस्ताव राखेका छन् ।
  • भक्तपुरको गुन्डुमा १० जेठका दिन सम्पन्न बैठकमा उनले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
  • राईले कार्यदल गठन गरी पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईले पार्टी पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित तीन प्रस्ताव राखेका छन् ।

गुन्डुमा आज सम्पन्न सचिवालय बैठकमा राईले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनगर्ठनको प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘कर्मीहरूलाई गहिरो रुपमा महसुस गर्दै आगामी दिनमा सच्चिने प्रण गर्नुपर्छ,’ राईले बैठकमा भने, ‘निर्वाचनको समीक्षा निर्मम ढंगले गर्दै पराजका आन्तरिक र बाह्य कारणहरू किटान गर्नुपर्छ ।’

पुनगर्ठनको प्रक्रियाबारे राईले दोस्रो प्रस्ताव राखेको बैठक स्रोतले बतायो । ‘पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया कार्यदल गठन मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ,’ राईले भने, ‘कार्यदलले दिने सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सचिवालयले निर्णय लिनुपर्छ ।’

राईको तेस्रो प्रस्ताव भने राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिकाबारे छ । ‘चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्ने र आगामी कार्यभारहरुलाई पुरा गर्नेगरी कसरी पार्टीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ,’ राईले भनेका छन् ।

शेरधन राई
शेरधनले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नै रोके, दल बदलेर ध्रुवले हराइदिए

शेरधन राईलाई पराजित गर्दै श्रम संस्कृतिका राई निर्वाचित

एमालेका शेरधनलाई पछि पार्दै श्रम संस्कृतिका ध्रुव

एमाले सचिव शेरधन राईको उम्मेदवारी दर्ता

वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन : शेरधन राई

कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् चाँडै पुनर्गठन हुन्छ: शेरधन राई

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

