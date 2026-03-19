लालीबजार, एक मुठ्ठी बादल, मालती मंगलेले कति कमाए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १४:०७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डको बक्सअफिस विवरण अनुसार चलचित्र ‘लालीबजार’ ले ५ करोड ७६ लाख ३९ हजार ४७१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
  • अभिनेता प्रकाश सपुत स्टारर चलचित्र ‘परालको आगो’ ले बक्सअफिसमा ४ करोड २७ लाख ५३ हजार ६४८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
  • बोर्डका अनुसार चलचित्र ‘लाइफ ड्यामेज’ ले २८ लाख ४६ हजार १७० र ‘एक मुठ्ठी बादल’ ले ५ लाख २१ हजार ८२५ रुपैयाँ कमाएका छन् ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो शनिबारसम्मको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, ‘लालीबजार’ ले ५ करोड ७६ लाख ३९ हजार ४७१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख ९६ हजार ४०६ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

‘मालती मंगले’ ले ५१ लाख ६३ हजार ५९३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई १६ हजार १३७ जनाले हेरेका छन् । आँचल शर्माको ‘एक मुठ्ठी बादल’ले ५ लाख २१ हजार ८२५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १५०१ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

‘गुरुआमा’ ले २९ लाख ४२ हजार ५७६ जनाले हेरेका छन् । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ९ हजार ३२७ जना दर्शकले हेरेका छन् । सुरक्षा पन्तको ‘लाइफ ड्यामेज’ ले २८ लाख ४६ हजार १७० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ९ हजार २४१ जनाले हेरेका छन् ।

प्रकाश सपुत स्टारर ‘परालको आगो’ ले ४ करोड २७ लाख ५३ हजार ६४८ रुपैयाँ कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख ५३ हजार ९२५ जनाले हेरेका छन् ।

एक मुठ्ठी बादल, लाइफ ड्यामेजसहितका ४ फिल्म हलमा

‘एक मुठ्ठी बादल’ को प्रिमियरमा बेहुली बनेकी आँचल (तस्वीर)

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ (भिडियो)

आँचल शर्मा अभिनित ‘एक मुठ्ठी बादल’ को ट्रेलर : विवाह र सम्बन्धबारेको मर्मस्पर्शी कथा

आँचल शर्माको ‘एक मुठ्ठी बादल’ ले कथावस्तुबारे के दर्शाउँछ ?

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

