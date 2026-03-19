नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल नियुक्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।
  • सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डंगोललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

डंगोल हाल पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिव छन् । यसअघि उनले प्राधिकरणकै निमित्त महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदै डंगोलले सिधै सहसचिवमा नाम निकालेका थिए ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरण
