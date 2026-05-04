टेबलटेनिस संघ र मेडिसिटीबीच स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता

११ जेठ, काठमाडौं । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबीच स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता भएको छ ।
टेबलटेनिस संघका महासचिव कुवेरप्रकाश सिंह र बिजनेस डेभलोप्मेन्ट, ब्रन्डिङ तथा मार्केटिङका सहायक उपाध्यक्ष तेन्जिङ कुन्सेल वज्राचार्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अस्पतालले खेलाडी, संघका पदाधिकारी, अफिसियल, प्राविधिकलगायतलाई उपचारमा निश्चित प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
सम्झौता एक वर्षसम्म कायम रहने टेबलटेनिस संघका कोषाध्यक्ष ज्याकी महर्जनले जनाएका छन् ।
