+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले “अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्माजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने छौं” भन्ने घोषणा गरेको छ ।
  • सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र १० फुटबल रंगशाला स्तरोन्नति र ५ वर्षभित्र प्रमुख ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोाषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्माजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने छौं ।’

मन्त्री वाग्लेले आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने र प्रमुख प्रमुख ८ शहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने जानकारी पनि गराए ।

साथै विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा कम्तिमा २ हजार क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पस स्टेडियम आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण गर्ने घोषणा मन्त्री वाग्लेले गरे ।

उनका अनुसार मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने छ ।
खेलकुदमा रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम समेत दिइने छ ।

सुर्खेतमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेशमा प्रस्तावित ११ औं प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन रकम विनियोजन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

खेलकुद क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खेलकुद बजेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित