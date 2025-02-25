भुर्तेलको शतकमा चीनविरुद्ध नेपालको विशाल योगफल

- एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोटमा नेपालले चीनविरुद्ध २० ओभरमा २ विकेट गुमाएर ३१३ रनको विशाल योगफल खडा गरेको छ ।
- कुशल भुर्तेलले ४३ बलमा १२९ रन बनाउने क्रममा एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्दै कीर्तिमान बनाएका छन् ।
- खेलमा कुशल मल्लले अविजित ८५ र रोहित पौडेलले अविजित ६९ रनको योगदान दिएका छन् ।
१७ जेठ, काठमाडौं । कुशल भुर्तेलको शानदार शतक तथा कुशल मल्ल र रोहित पौडेलको आक्रामक अर्धशतक मद्दतमा एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले चीनविरुद्ध विशाल योगफल खडा गरेको छ ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले २० ओभरमा २ विकेट गुमाएर ३१३ रन बनाएको हो । यो नेपालका लागि दोस्रो सर्वाधिक योगफल समेत हो । यसअघि नेपालले एसियन गेम्समा मंगोलियाविरुद्ध ३१४ रनको योगफल बनाएको थियो ।
कुशल भुर्तेलले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै ४३ बलमा १२९ रन बनाए । उनले ५ चौका र १६ छक्का प्रहार गरे । यस्तै कुशल मल्ल ४७ बलमा ८५ रन तथा रोहित पौडेल २१ बलमा ६९ रनमा अविजित रहे ।
भुर्तेलले खेलको नवौं ओभरमा ६ छक्का समेत प्रहार गरे । उनी यो कीर्तिमान बनाउने नेपालका दोस्रो खेलाडी हुन् भने विश्वकै छैटौं खेलाडी समेत हुन् ।
चीनका लागि मा कुइनचेन र डेंग जिंकीले १-१ विकेट लिए ।
