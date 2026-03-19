+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वर्षा घट्यो, तराई मधेशमा पुन: गर्मी बढ्दै

मनसुन भित्रिन पनि अझै केही दिन लाग्ने र पश्चिमी वायुको प्रभाव पनि कमजोर देखिएकाले आउँदो एक हप्ता गर्मी बढ्दै जाने छ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा आजैबाट पुन: ताता दिन सुरु हुनेछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते ६:०८

१९ जेठ, काठमाडौं । वर्षाका कारण केही दिनसम्म शीतल महसुस गरेकाहरुले अब फेरी गर्मीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । मौसमविदहरुका अनुसार अबका केही दिन पानी पर्न कम हुने भएकाले गर्मी बढ्ने छ ।

मौसमविद उज्ज्वल उपाध्यायका अनुसार मनसुन भित्रिन पनि अझै केही दिन लाग्ने र पश्चिमी वायुको प्रभाव पनि कमजोर देखिएकाले आउँदो एक हप्ता गर्मी बढ्दै जाने छ । गर्मीको बढी प्रभाव तराई मधेशका जिल्लाहरुमा देखिने छ । उनले भनेका छन्, ‘आउँदो एक हप्ता त्यति सजिलो छैन । अब एक साता गर्मी बढ्दै जाने देखियो । तराई पुन: पाक्ने भयो ।’

मनसुनी बादल सोमबार दिउँसो भारतको पश्चिमीघाट; केरला पुगे पनि बादलको घनत्व र गती दुवै कमजोर देखिएकाले यो प्रणाली नेपालसम्म आइपुग्न केही दिन लाग्ने अनुमान गर्दै उनले सुरुवाती मनसुन अति नै कमजोर हुने सम्भावना रहेको बताए ।

अघिल्ला दिनहरुमा विभिन्न प्रणालीले मौसममा बदली भएपछि पछिल्लो तीन दिन ठाउँठाउँमा वर्षा भएको थियो । वर्षाका कारण तापक्रम घटेपछि शीतल महसुस भएको थियो । तर अब तापक्रम विस्तारै उकालो लाग्ने सम्भावना छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थका अनुसार जेठ १९ गते मधेश प्रदेशमा तथा कोशी प्रदेशको तराईका जिल्लाहरुमा तातो दिन हुने सम्भावना छ ।

विभागका अनुसार तीन दिनको अभिलेखमा नेपालमा अधिकतम तापक्रम ३७ डिग्रीबाट माथि चढेको थिएन । तर आजबाटै वर्षा कम भएकाले फेरि तापक्रम उकालो लाग्ने सम्भावना रहेको र तराईका केही क्षेत्रमा तातो लहर बढ्ने अनुमान गरिएको मौसमविदहरु बताउँछन् ।

मधेस प्रदेशमा तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको विभागले सोमबार साँझ जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

गर्मी तराई/मधेश मौसम पूर्वानुमान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गर्मीसँगै घरमा माउसुली बढ्न थाले ?, यसलाई भगाउने केही घरेलु उपाय

गर्मीसँगै घरमा माउसुली बढ्न थाले ?, यसलाई भगाउने केही घरेलु उपाय
गर्मीबाट बच्न कुलर प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यस्ता गल्तीले हुन सक्छ दुर्घटना

गर्मीबाट बच्न कुलर प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यस्ता गल्तीले हुन सक्छ दुर्घटना
गर्मीमा धेरै पिइने यी पेय पदार्थहरू :  न साँच्चै शीतलता दिन्छन्, न स्वस्थ हुन्छ

गर्मीमा धेरै पिइने यी पेय पदार्थहरू :  न साँच्चै शीतलता दिन्छन्, न स्वस्थ हुन्छ
गर्मी बढ्दा सिरहाको जनजीवन प्रभावित

गर्मी बढ्दा सिरहाको जनजीवन प्रभावित
बढ्दै गर्मीको पारो, तराईमा तातो लहरको चेतावनी

बढ्दै गर्मीको पारो, तराईमा तातो लहरको चेतावनी
गर्मीको समयमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नु उपयुक्त ?

गर्मीको समयमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नु उपयुक्त ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित