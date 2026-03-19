पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेपछि परामर्शमा जुटे सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १४:५४

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नेपाली कांग्रेसका ९ जना प्रदेश सभा सदस्यले निर्णय गरेका छन् ।
  • दलको नेताबाट हटाउने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।
  • नेपाली कांग्रेसका १८ मध्ये ९ जना सांसदले विपक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाह संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका हुन् ।

१९ जेठ, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।

शाहले कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरिररहेका छन् ।

उनलाई दलको नेताबाट हटाउन ९ जना सांसदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनीहरू मध्ये प्रकाश देउवा नेपाल बाहिर रहेका छन् ।

९ जनाले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि शाह संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव

कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको भन्नु गलत : भीष्मराज आङ्देम्बे

संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो

कांग्रेसले खुलायो नयाँ क्रियाशील सदस्यताको फारम

कांग्रेसले भन्यो- प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन्छौं

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित