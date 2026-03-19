पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेपछि परामर्शमा जुटे सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नेपाली कांग्रेसका ९ जना प्रदेश सभा सदस्यले निर्णय गरेका छन् ।
- दलको नेताबाट हटाउने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।
- नेपाली कांग्रेसका १८ मध्ये ९ जना सांसदले विपक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाह संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका हुन् ।
१९ जेठ, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।
शाहले कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरिररहेका छन् ।
उनलाई दलको नेताबाट हटाउन ९ जना सांसदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनीहरू मध्ये प्रकाश देउवा नेपाल बाहिर रहेका छन् ।
९ जनाले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि शाह संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् ।
