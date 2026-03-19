सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

पपस्टार डुआ लिपा र अभिनेता टर्नर विवाह बन्धनमा बाँधिए

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १५:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वप्रसिद्ध पप गायिका डुआ लिपा र अभिनेता क्यालम टर्नर लन्डनमा आयोजित एक सादगीपूर्ण समारोहबीच आइतबार विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
  • विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरूले अर्को साताको अन्त्यतिर इटालीको सिसिलीमा तीन दिनसम्म चल्ने विशेष उत्सव आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
  • डुआ लिपाले गत वर्ष ब्रिटिस भोग म्यागजिनसँगको अन्तर्वार्तामा क्यालमसँग जीवनभर सँगै रहने निर्णय आफूका लागि निकै विशेष अनुभूति भएको बताएकी थिइन् ।

विश्वप्रसिद्ध पप गायिका डुआ लिपा र अभिनेता क्यालम टर्नर विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले आइतबार लन्डनस्थित ओल्ड मेरीलेबोन टाउन हल मा पारिवारिक सदस्य र नजिकका साथीभाइको उपस्थितिमा सादगीपूर्ण समारोहबीच विवाह गरेका हुन् ।

सार्वजनिक भएका तस्वीरमा ३० वर्षीया डुआ लिपा सेतो स्कर्ट-सुट, चौडा टोपी, सेता पञ्जा र हिल जुत्तामा देखिएकी छन् भने ३६ वर्षीय क्यालम टर्नर गाढा निलो रंगको सुटमा देखिएका छन् ।

विवाह समारोह निकै निजी रहेको बताइएको छ । समारोहपछि दुवै हात समातेर भवनबाट बाहिर निस्कँदा परिवार र साथीहरूले कन्फेटी छरेर स्वागत गरेका थिए । डुआको हातमा हल्का रङका फूलहरूको सानो गुच्छा पनि देखिएको थियो ।

डुआले गत वर्ष आफ्नो इन्गेजमेन्ट सार्वजनिक गर्दै ब्रिटिस भोग म्यागजिनसँगको अन्तर्वार्तामा क्यालमसँग जीवनभर सँगै रहने निर्णय आफूका लागि निकै विशेष अनुभूति भएको बताएकी थिइन् । उनले क्यालमले आफ्ना साथी र बहिनीको सल्लाहमा इन्गेजमेन्ट रिङ तयार गराएको पनि खुलाएकी थिइन् ।

दुवैले अब अर्को साताको अन्त्यतिर इटालीको सिसिलीमा तीन दिनसम्म चल्ने विशेष उत्सव आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

डुआ लिपा सन् २०२४ मा ग्लास्टनबरी फेस्टिभल की मुख्य प्रस्तोताका रूपमा चर्चामा रहेकी थिइन् भने क्यालम टर्नर फ्यान्टास्टिक बिस्ट्स फिल्म श्रृंखलाबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छन् । उनलाई आगामी जेम्स बन्ड बन्न सक्ने सम्भावित कलाकारमध्ये एकका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

क्यालम टर्नर डुआ लिपा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
