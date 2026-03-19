News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा हाजिरी गरे वा नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
- संसद् बैठकमा हाजिर नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको सांसद पद र प्रधानमन्त्री पद स्वतः रद्द हुने दाबी साम्पाङले गरे ।
- उनले नेपालले भारतको जमीन मिचेको ठाउँबारे स्पष्ट पार्दै गल्ती गरेको भए प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरे ।
१९ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बालेनको हाजिरी खोजेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४ मा सभाको बैठकमा आसन ग्रहण गर्नुअघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर रहेको उपकक्षमा राखिएको हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थिति उपकरणमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सदस्यको उपस्थितिसम्बन्धी जानकारी सचिवालयले विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
नियमावलीको यही नियम स्मरण गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेनको हाजिरी खोजेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँ आउँदाखेरि हाजिर गर्नुभएको छ कि छैन ?’ साम्पाङले भने, ‘यदि उहाँले हाजिर गर्नुभएको छैन भने उहाँ यो प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधनमन्त्री पद स्वत: रद्द हुने उनको आग्रह छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जमिन कहाँ कहाँ मिचेको छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । गल्ती गरेको भए माफी माग गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
