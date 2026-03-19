हर्क साम्पाङले खोजे संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनको हाजिरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १५:१७

  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा हाजिरी गरे वा नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
  • संसद् बैठकमा हाजिर नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको सांसद पद र प्रधानमन्त्री पद स्वतः रद्द हुने दाबी साम्पाङले गरे ।
  • उनले नेपालले भारतको जमीन मिचेको ठाउँबारे स्पष्ट पार्दै गल्ती गरेको भए प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरे ।

१९ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बालेनको हाजिरी खोजेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४ मा सभाको बैठकमा आसन ग्रहण गर्नुअघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर रहेको उपकक्षमा राखिएको हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थिति उपकरणमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा सदस्यको उपस्थितिसम्बन्धी जानकारी सचिवालयले विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

नियमावलीको यही नियम स्मरण गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेनको हाजिरी खोजेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँ आउँदाखेरि हाजिर गर्नुभएको छ कि छैन ?’ साम्पाङले भने, ‘यदि उहाँले हाजिर गर्नुभएको छैन भने उहाँ यो प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधनमन्त्री पद स्वत: रद्द हुने उनको आग्रह छ ।

साथै, प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जमिन कहाँ कहाँ मिचेको छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । गल्ती गरेको भए माफी माग गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

हर्क साम्पाङ
लिम्पियाधुरा फिर्ताको माग बालेनले सामसुम पार्न खोजे : श्रम संस्कृति

सरकारी निगमहरूको स्वामित्व परिवर्तनबारे हर्क साम्पाङको आपत्ति

हर्क साम्पाङले फेसबुकबाट दिए संसद बैठक छोड्नुको प्रष्टोक्ति

बजेट प्रस्तुत हुँदाहुँदै बाहिरिए हर्क साम्पाङ

प्रधानमन्त्री बालेन नदेखेपछि हर्कले गरे संसद् बैठक बहिष्कार

कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍मा ल्याइयोस् कि मलाई संसद्‍बाट निकालियोस् : हर्क साम्पाङ

