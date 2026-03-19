रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग विस्तार, पाँच जना सदस्य मनोनीत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १५:३२

१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले आयोगको सदस्यमा पाँच जना मनोनीत गरेका छन् । उनले मंगलबार प्रदेशगत रूपमा पाँच जना मनोनीत गरेका हुन् ।

जसमा कोशी प्रदेशबाट नारायण प्याकुरेल, मधेश प्रदेशबाट कुमार आनन्द मिश्र, बागमती प्रदेशबाट सुमित्रा पण्डित, गण्डकी प्रदेशबाट राम गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशबाट गोकुल सापकोटा नियुक्त भएका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने आगामी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिइने आयोगका प्रमुख केसीले भनेका छन् ।

नियुक्त सदस्यहरूलाई पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको सहजीकरण र समन्वयका साथै प्रदेश निर्वाचन आयोग गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि रास्वपाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा भुवन केसीलाई मनोनीत गरेको थियो ।

पहिले आयोगको प्रमुख रहेका भरतमणि देवकोटाले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन आयोग प्रमुख पद रिक्त रहेको थियो  ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रास्वपा
सम्बन्धित खबर

नेताको बचाउमा नेपालले भूमि मिचेको प्रमाण खोजेर हिँड्नु दुखद् : खुश्बु ओली

'नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा के हो ?'

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग

ललितकला क्याम्पसमा ३० जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संगीत महोत्सव

हर्क साम्पाङले खोजे संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनको हाजिरी

बढ्यो सेयर बजार, फाइनान्समा ६ प्रतिशतको वृद्धि

'पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे'

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित