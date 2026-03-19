कक्रोच पार्टीका संस्थापक दीपके आन्दोलन गर्न भारत आउँदै, सोनाम वाङचुक पनि सहभागी हुने

१९ जेठ, काठमाडौं । भारतीय कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)का संस्थापक अभिजित दीपकेले आन्दोलन गर्न भारत फर्कने घोषणा गरेका छन् । उनको यस्तो घोषणासँगै रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता सोनाम वाङचुकले पनि दीपकेको आन्दोलनमा जोडिने भएका छन् ।
वाङचुकले मंगलबार दीपकेको आन्दोलनमा जोडिने घोषणा गरेका हुन् । वाङचुक भारतको लद्दाखमा बसेर शिक्षा र पर्यटन अभियन्ताका रूपमा काम गर्छन् । पछिल्लो समय लद्दाखमा भएको जेनजी आन्दोलनमा उनको भूमिका थियो ।
दीपकेले भारत आएर आगामी शनिबार शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै दिल्लीको जन्तरमन्तरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
दीपके अहिले अमेरिकामा छन् । उनी बोस्टन युनिभर्सिटीमा आफ्नो ग्राजुएसन पूरा गरिरहेका छन् ।
उनको आन्दोलन घोषणा भएसँगै वाङचुकले शुक्रबारसम्म बदलाव नआए शनिबार सीजेपीका कार्यकर्तासँग आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
‘यदि काम यति गलत हुन्छ भने कुनै पनि स्वाभीमानी मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । लाखौं युवाको जिन्दगी र असलमा भारतको भविष्यमाथि पर्ने असरको कुरा त छाडिदिऊँ’, उनले एक्समा लेखेका छन् ।
भारतमा अहिले नीट युजी परीक्षाको पेपर लिक प्रकरणले सिंगो देश हल्लाएको छ । सोही प्रकरणमा विपक्षीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
आन्दोलनको आह्वान गर्दै दीपकेले नीटका २४ लाखसहित करोडौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको भनेका छन् ।
