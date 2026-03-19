राष्ट्रपति कार्यालयबाट चोरिए हात्तीका दाह्रा

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- गत भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट चोरी भएका हात्तीका दुई थान दाह्रासहित प्रहरीले ६ जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ ।
- २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा शीतल निवास तोडफोड हुँदा भित्तामा सजाइएका ती दाह्रा चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नयाँ बसपार्क र मनमैजु क्षेत्रबाट मंगलबार राति उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको भित्तामा सजाएर राखिएका हात्तीका दुई थान दाह्रा चोरी भएको खुलेको छ । यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको २४ सै घण्टा सुरक्षामा रहने राष्ट्रपति कार्यालय समेत निशानामा परेको थियो । त्यतिबेला प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेका थिए ।
राष्ट्रपति बस्ने कुर्सीदेखि, भित्तामा सजाइएका तस्बिरहरु समेत जलाउने, भाँच्ने काम भएका थिए । यही मौकामा भित्तामा राखिएका दुई थान हात्तीका दाह्रा समेत चोरी भएको खुलेको हो ।
चोरी भएको करिब ९ महिनापछि प्रहरीले दाह्रा चोरीको आरोपमा ६ जनालाई दाह्रासहित पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नयाँ बसपार्क तथा मनमैजु क्षेत्रमा मंगलबार राति अपरेशन चलाएर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि दाह्रा चोरीमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे । ‘हाम्रो टोलीले हात्तीका दाह्रा चोरीमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेको छ । थप अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।
प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको नाम अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट चोरी गरेर लगेका दाह्रा काटेर भाग लगाएर आ–आफ्ना घरमा सजाएर राखेको पाइएको छ ।
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