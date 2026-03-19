+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाको प्रश्न : नेपाल र भारतले थाहै नपाएको विषय कहाँबाट आयो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गरेका छन् ।
  • सांसद विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आधारहीन र नेपालको हित विपरीत भन्दै आपत्ति जनाए ।
  • प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए ।

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र भारतलाई नै थाहा नपाएको सीमा विवादबारेको विषय कहाँबाट आयो र प्रधानमन्त्रीले कसरी थाहा पाए भनेर प्रश्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा नेकपाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपामा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभामा सांसदले सोधेका प्रश्न भन्दा परक गएर प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे बोलेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हालसम्म नेपाललाई र भारतलाई थाहै नभएको, सीमा विज्ञहरूले समेत जानकारी नपाएको, कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि नभएको कापेरकल्पित, आधारहीन, नांगो नाटकीय अभिव्यक्ति दिएर सच्चा नेपालीलाई लज्जवोध मात्रै गराइएन । नेपालको हित विपरीत बोलेर राष्ट्रघात गर्नुभयो ।’

गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेकपाले यो विषय कहाँबाट कसरी आयो भनेर प्रश्न गरेको हो । यसलाई सांसद विश्वकर्माले बिखण्डनकारी अभिव्यक्तिको संज्ञा दिएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।

नेकपा सीमा विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविको भारतभ्रमण रास्वपाको चाकरीबाज हो : सांसद विश्वकर्मा

रविको भारतभ्रमण रास्वपाको चाकरीबाज हो : सांसद विश्वकर्मा
‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा के हो ?’

‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा के हो ?’
संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो

संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो
प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 

प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 
नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले भन्यो – भूमिबारे बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती

नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले भन्यो – भूमिबारे बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती
नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित

नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित