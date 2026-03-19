ओलीले पुरानो एक भाषणमा सुनाएको कथा सम्झँदै योगेशको व्यंग्य

२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भ्रममा परेका एक यात्रुको बुझाइ समेटिएको छोटो कथा सम्झिएर स्टाटस लेखेका छन् ।
उनका स्टाटस अनुसार, एक बुढो यात्रुले बसको डण्डी समातेर गन्तव्यसम्म बसलाई सुरक्षित पुर्याएको भ्रम अरु यात्रुलाई सुनाएका छन् ।
उपमहासचिव भट्टराईले यो कथा पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले सुनाएको भनेका छन् । ‘नेकपा एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको (जनकपुर) बन्दसत्रमा पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भाषणका क्रममा यस्तो कथा सुनाउनुभएको थियो,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
संक्षिप्त कथापछि भट्टराईले लेखेका छन्, ‘आज मलाई यो कथाको खुब सम्झना भयो ।’
ती नेता को थिए ? भट्टराईले स्टाटसमा लेखेका छैनन् ।
तर स्टाटसमा आएका प्रतिक्रियाहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ– त्यस्तो कथा सुनाउने नेता केपी शर्मा ओली नै थिए ।
चुनावपछि बुधबार ओलीले चर्को अभिव्यक्ति दिनु र भट्टराईले सातौं महाधिवेशन सन्दर्भ सम्झिनुले पनि धेरैलाई यस्तो अनुमान लगाउन बल पुगेको छ । हरेकजसो प्रतिक्रिया पनि ओलीसँगै तुलना गरेर लेखिएको छ ।
एमालेका पुराना एक नेता पनि त्यस्तो कथा सुनाउने पात्र ओली नै भएको बताउँछन् । ‘२०५९ सालको सातौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल र अमृतकुमार बोहराप्रति केपी ओलीको चर्को आक्रोश थियो । यो कथा पनि माधव र अमृतलाई व्यंग्य गर्न सुनाइएको थियो,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, योगेश भट्टराईले भने पूरा विवरण खुलाएका छैनन् । तर ओलीले एमालेको नेतृत्व नछोड्ने र विधि बाहिर जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त भाषण गरेपछि भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउने यो स्टाटस लेखेको बुझ्न सकिन्छ ।
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