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खाँदबारी-किमाथांका सडकमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु

बुधबार राति खाना खाएर सुतेका मजदुर मुसहर अचानक बिरामी परेका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १५:०३
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सङ्खुवासभाको खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्डमा कार्यरत सुनसरीका ६० वर्षीय मजदुर छुथरुङ मुसहरको बिहीबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
  • शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीमा कार्यरत मुसहर सुतेकै अवस्थामा बिरामी परेपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।

२१ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तरर्गत खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्डमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१७ बालग्राम निवासी ६० वर्षीय छुथरुङ मुसहर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले बताए ।

मजदुर मुसहर खाँदबारी नगरपालिका–४ स्थित शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीको ब्यारेकमा केही महिनादेखि बस्दै आएका थिए ।

बुधबार राति खाना खाएर सुतेका मजदुर मुसहर अचानक बिरामी परेका थिए ।

सुतेकै अवस्थामा अचानक खोकी लागेर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनका छोरा शिव मुसहरले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा, खाँदबारी पुर्‍याएका थिए ।

जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका मजदुर मुसहरको बिहीबार बिहान चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् ।

उनी शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीमा मजदुरी गर्दै आएका थिए । घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ ।

मृतकको शव पोष्टमार्रटमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।

खाँदबारी-किमाथांका सडक
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