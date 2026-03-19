खाँदबारी-किमाथांका सडकमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु

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- सङ्खुवासभाको खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्डमा कार्यरत सुनसरीका ६० वर्षीय मजदुर छुथरुङ मुसहरको बिहीबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
- शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीमा कार्यरत मुसहर सुतेकै अवस्थामा बिरामी परेपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
२१ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तरर्गत खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्डमा कार्यरत मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१७ बालग्राम निवासी ६० वर्षीय छुथरुङ मुसहर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले बताए ।
मजदुर मुसहर खाँदबारी नगरपालिका–४ स्थित शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीको ब्यारेकमा केही महिनादेखि बस्दै आएका थिए ।
बुधबार राति खाना खाएर सुतेका मजदुर मुसहर अचानक बिरामी परेका थिए ।
सुतेकै अवस्थामा अचानक खोकी लागेर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनका छोरा शिव मुसहरले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा, खाँदबारी पुर्याएका थिए ।
जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका मजदुर मुसहरको बिहीबार बिहान चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् ।
उनी शर्मा एवं शिवशक्ति कम्पनीमा मजदुरी गर्दै आएका थिए । घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ ।
मृतकको शव पोष्टमार्रटमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।
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