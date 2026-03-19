ट्याक्टरको ठक्करबाट विद्यालयबाट फर्किरहेकी बालिकाको मृत्यु

२१ जेठ, सर्लाही । सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–६ मिर्जापुरमा ट्याक्टरको ठक्करबाट ५ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय अर्जुन साहकी छोरी अंकिताकुमारी साह छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले बिहीबार दिउँसो १२ बजे गडहियाबाट मिर्जापुरतर्फ जाँदै गरेको ना.४ त. ८८३४ नम्बरको ट्याक्टरले अंकितालाई ठक्कर दिएको थियो । उनी त्यो बेला विद्यालयबाट घर फर्किरहेकी थिइन् ।
दुर्घटनापछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनापछि ट्याक्टर चालक बलरा नगरपालिका–६ का १८ वर्षीय कृष्णकुमार साह भने फरार भएका छन् । उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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