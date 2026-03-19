सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका ७७९ गाडीबारे छानबिन गर्न समिति गठन

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- सशस्त्र प्रहरीले राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले स्थलगत रूपमै छानबिन शुरू गरेको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
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