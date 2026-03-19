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दक्षिणकाली सडकखण्डमा सुमो र बोलेरो ठोक्किए, १४ जना घाइते

घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर र १० जनाको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १५:३०

२३ जेठ, काठमाडौं । दक्षिणकाली सडकखण्डमा सुमो र बोलेरो जिप एकआपसमा ठोक्किँदा १४ जना घाइते भएका छन् ।

मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ धारा ढोला स्थित दक्षिणकाली सडकखण्डमा हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना.१ ज ७२०७ नम्बरको सुमो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बीएए ९७६८ नम्बरको बोलेरो एकआपसमा ठोक्किएका हुन् ।

दुर्घटनामा बोलेरोका चालकसहित दुवै सवारी साधनमा सवार १४ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर र १० जनाको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सबै घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । सुमो चालकलाई थप अनुसन्धानको लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दक्षिणकाली सडकखण्ड सडक दुर्घटना
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