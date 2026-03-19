प्रचण्डजीले भनेजस्तो भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट हामीलाई छैन : रास्वपा नेता परियार

२३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भुइँ र भाँडोमा हुने छुट आफ्नो पार्टी र नेताकार्यकर्तालाई नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार रास्वपा सुनसरीको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सचेतक परियारले रास्वपा नेपाली जनताको वास्तविक सेवक रहेको दाबी गरे । ‘रास्वपाले नै देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ भन्ने सोच र व्यवहारका साथ जनताको भरोसायुक्त पार्टीका रूपमा लाग्न सबैसँग म आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
सम्बोधनका क्रममा केहीदिन अघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा दिएको सम्बोधन उनले स्मरण गरे । ‘जसरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टी ठूलो दल बन्दा जनताको सेवा गर्नुको सट्टा भुइँमा न भाँडोमा भएर यो हालतमा आयौँ भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो काम गर्ने छुट हामीलाई छैन र रास्वपाको कुनै कार्यकर्ताले त्यो सोच कदापि राख्नुहुँदैन ।’
देशका वास्तविक समस्या र आवश्यकतालाई शिरमा राखेर केही गर्नुपर्छ र गर्छौँ भन्ने भावनाका साथ जनतामा जान उनले आग्रह गरे । –रासस
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