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भारत भ्रमण सकेर फर्किए परराष्ट्रमन्त्री खनाल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १९:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
  • भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारत गएका उनले त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक र सरकारी भेटवार्ता गरे ।
  • भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेटघाट गरे ।

२४ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् ।

उनी तीन दिने भारत भ्रमण सकेर आज (आइतबार) स्वदेश फर्किएका हुन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीसँग हिजो भेटघाट गरेको थियो ।

यसका अलवा अन्य राजनीतिक र सरकारी भेटवार्ता भएको थियो ।

शिशिर खनाल
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