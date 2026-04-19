प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा जनमतको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत घोषणा गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै जनमत पार्टीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
यसअघि भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत्त घोषणा गनुपर्ने, कर्मचारी र स्थानीय तह प्रदेश मातहत कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै जनमत पार्टीले सोमबार काठमाडौको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।
साथै जनमतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी पनि प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेशी–थारुको सामूहिक भर्ना गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने बैदशीक रोजगारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमा नै मलखाद र सहज ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने, चूरिया क्षेत्रको दोहन र अतिक्रमण हटाउनुपर्ने समेत माग राखेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले मधेशी, थारु, दलित, मुस्मिल, आदिवासी, सुकुमवासी अल्पसंख्यक लगायतमाथिको दमन, शोषण र विभेद बन्द गर्नुपर्ने भन्दै नारावाजी गरेका थिए ।
तस्वीरहरू : अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल
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