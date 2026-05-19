0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फेरियो वैदेशिक रोजगार विभागको मुहार, घटेन श्रमिकका पीडा (भिडियो)

व्यवस्थापनमा सुधार भयो, श्रमिकका पीडा उस्तै

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ जेठ २५ गते १२:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया र भीडभाड कम भए पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिने श्रमिकहरूको पीडा र न्यायका लागि दौडधुप कायमै छ ।
  • विभागमा दैनिक ४० देखि ५० वटासम्म ठगीका जाहेरी पर्ने गरेका छन् भने पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ठगी बढेको पाइएको छ ।
  • विभागले पुराना उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन असार मसान्तभित्र नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको परिसर छिर्दा अचेल विगतको जस्तो ‘कोलाहल’ सुनिँदैन । न झ्याल–झ्यालमा ठेलमठेल गर्ने सेवाग्राहीको ताँती नै छ, न त ‘सेटिङ’ मिलाइदिने भन्दै कानमा सुनाउने बिचौलियाको बिगबिगी ।

कुनै समय श्रमिकका आँशु र आक्रोशले भरिने यो कार्यालय विस्तारै एउटा शान्त प्रशासनिक अड्डाको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदैछ । विभाग परिसरमा बिहानैदेखि बेलुका कार्यालय बन्द नहुँदासम्म हुने भीड अचेल देख्न पाइँदैन ।

विभागका हरेक झ्याल तथा अड्डाहरूमा उजुरी गर्न आउनेहरूको चाङ हुन्थ्यो । हरेकको गुनासो उस्तै उस्तै हुन्थ्यो,– वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर मलाई ठग्यो ।

तर, अचेल त्यो ताँती कम हुन्छ । विगतको तुलनामा त्यसरी उजुरी गर्न आउनेहरूको संख्या घटेको देखिन्छ ।
विगतमा दैनिक २ देखि ५ सयको हाराहारीमा विभाग परिसरमा समस्या लिएर सर्वसाधारण पुग्ने गरेका थिए । अनलाइनखबरको टोली बिहीबार विभाग पुग्दा, फाँट तथा कर्मचारीका झ्यालमा भिड थिएन ।

श्रमिकका पीडा कम भएर भीड घटेको होइन । रौतहटका धर्मेन्द्र कुशवाहा बिहीबार काठमाडौं आएको तीन दिन भइसकेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पठाउने भनेर २१ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी लिएर एजेन्ट फरार भएपछि उनी रौतहटबाट काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

जापान जानका लागि उनले तलास पाण्डे (रौतहत) को खातामा ८ लाख रूपैयाँ, सिमा सुशान्तको खातामा १३ लाख ५० हजार रूपैयाँ हालेका थिए । यसबारे २०८१ भदौ ११ गते विभागमा जाहेरी दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन् । जसले गर्दा उनी बेला बेला रौतहटबाट काठमाडौं आउन बाध्य छन् ।

चिनजानका आधारमा सिमा र तलासले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पठाइदिने भन्दै पैसा लिएका थिए । उनको करियर एण्ड इम्प्लोयमेन्ट ओरियन्टेसन (सीईओ) पनि भइसकेको थियो । जब उनी जापान जान त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृतले ‘सीईओ’ म्याद सकिएको भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइदियो ।

६ महिनापछि उनले पुनः आवेदन दिए तर त्यसपछि पनि अस्वीकृत भयो । अस्वीकृत भएपछि उनले पैसा फिर्ता लिनका लागि दौडधुप गर्दागर्दै झण्डै २ वर्ष विताइसकेका छन्।

‘जापान पठाउँछु भन्दै तलास र सीमा सुशान्तले साढे २१ लाख रुपैयाँ खाए,’ धर्मेन्द्र मलिन स्वरमा भन्छन्, ‘अहिले पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की दिन्छन् । ‘मुद्दा हालेर केही पाउँदैनस्, म धरौटीमा छुटिहाल्छु भनेर धम्की दिन्छन्’ उनले भने । धर्मेन्द्र अहिले न्यायको खोजीमा विभाग धाइरहेका छन् ।

प्रहरीले अहिले तलासलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, उनले पीडितलाई धरौटीमा छुट्ने भन्दै उल्टै धम्की दिइरहेका छन् । मुद्दा मामिला गर्नु धर्मेन्द्रको चाहना होइन । आफूले दिएको पैसा फिर्ता गरिदिएमा कुनै मुद्दामामलामा पर्न नचाहेको उनले बताए । तर, पैसा फिर्ता पनि नदिने, अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुने भन्दै पीडकले धम्क्याउने गरेका छन् । जसले धर्मेन्द्रलाई थप पीडा दिइरहेको छ । उनले दुई वर्षदेखि ऋणको ब्याज तिरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएका रौतहटका धर्मेन्द्र कुशवाहा ।

उनलाई यतिबेला नयाँ सरकार आएपछि न्याय पाउने आश पलाएको छ । ‘अहिले बालेर सरकार आएको छ, मेरो मुद्दा चाडो नै टुंगो लाग्छ भन्ने आशा बोकेर रौतहटबाट काठमाडौं आएको छु,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका धर्मेन्द्र यतिबेला न्यायको खोजीमा वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । रौतहटका कुशवाहाले जापान पठाइदिने भन्दै रकम लिएका व्यक्तिविरुद्ध विभागमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन् ।

विभाग परिसरमा भेटिएका उनी कर्मचारीसँग आफ्नो पीडा सुनाउँदै थिए । ‘एउटा मान्छे समातिएको छ, अर्को जापानमा छ । पासपोर्ट रोक्का गरिदिएको भए समातिन्थ्यो होला, तर विभागले नै रोक्का गर्न मानेको छैन,’ उनले भने ।

एउटा ठगी, जसले आमाको अन्तिम मुख हेर्न दिएन

सप्तरी बरमझरियाका बयोबृद्ध अशोक कुमार झा निकै थकित मुद्रामा थिए । अनुहार मलिन थियो । विभागको मुद्दा फाँटका झ्याल झ्याल चहरिरहेका उनको मनमा पीडा छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि छोरालाई रोमानिया पठाउँदा ठगिएका उनी न्यायको लागि भौतारिँदै काठमाडौं धाइरहेका छन् ।

छोरा सुरजलाई रोमानिया पठाउने आशमा उनले बलराम लामालाई १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । श्रीमती (सुरजकी आमा) धरानको हस्पिटलमा आईसीयूमा जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका बेला पनि उनले छोरा सुरजलाई विदेश पठाउन बाध्य भए ।

‘एजेन्टले आजै दिल्ली नगए भिसा क्यान्सिल हुन्छ भन्दै छोरालाई जबर्जस्ती पठाए । छोरा दिल्ली पुगेकै दिन श्रीमतीको मृत्यु भयो,’ अशोक भक्कानिन्छन् । न छोरा रोमानिया पुग्यो, न आमाको किरिया गर्न घरमै बस्न पायो । त्यो १३ लाखको ऋणले थिचिएपछि सुरज हार खाएर विगत १ वर्षदेखि कतारको मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन् ।

झाका अनुसार लाखौं रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई बुझाइएको भएपनि धेरै रकम नगदमा दिएकाले प्रमाण जुटाउन समस्या परेको छ ।

सप्तरी बरमझरियाका अशोक कुमार झा वैदेशिक रोजगार विभागमा ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक ४० देखि ५० वटासम्म ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता हुने गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि ठगीका उजुरी लिएर उल्लेख्य संख्यामा विभाग धाउने गरेका छन् ।

विभाग परिसरमा करिब ३ घण्टा अवलोकन गर्दा विगतको तुलनामा भीडभाड कम थियो । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार समेत राम्रो देखिएको थियो । विभागको काम गराईको तौरतरिका विगतको तुलनामा फरक पाइए पनि नीतिगत जटिलताका कारण पीडितहरूसँग मागिने अनेकन प्रमाणका कारण वर्षौसम्म उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् ।

उजुरी, गुनासो र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं : विभाग प्रवक्ता

विभागकी प्रवक्ता विन्दा आचार्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका श्रमिकमा न्याय पाउने अपेक्षा बढेसँगै केही महिनाअघि विभागमा अत्यधिक भीड देखिएको थियो ।

‘उजुरी, गुनासो र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । नयाँ उजुरी दर्ता भएको दिन वा भोलिपल्टभित्र अनुसन्धान अधिकृत तोकिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार विभागले गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अधिकारी खटाएको छ भने वेबसाइटमा विभिन्न सेवाका लागि १७ वटा सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । उद्दार, श्रम स्वीकृति, सूचना तथा अन्य सेवाका लागि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विभागले सेवा प्रवाह सुधारका लागि भौतिक व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तन गरेको दाबी गरेको छ । विभाग परिसरमा अनधिकृत रूपमा बसेका बिचौलिया तथा फाराम भर्ने नाममा रकम असुल्ने गतिविधि नियन्त्रण गरिएको आचार्यको भनाइ छ ।

यद्यपि पुराना उजुरी फछ्र्यौटमा भने अझै चुनौती देखिन्छ । विगतका फाइलहरू अव्यवस्थित रहेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न विशेष टोली खटाइएको विभागले जनाएको छ । असार मसान्तभित्र उजुरी व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ ।

आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगी बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल, नक्कली आईडी र विदेशमा बसेर सञ्चालन हुने नेटवर्कमार्फत धेरै नेपाली ठगिने गरेका छन् ।

‘म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगी अहिले न्यून छ । तर व्यक्तिगत रूपमा पैसा उठाएर ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो कारोबार प्रमाणबिनै हुने भएकाले पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन भइरहेको छ ।’

विभागका अनुसार उजुरी परेपछि पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि आरोपित विदेशमा रहेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । यसले पनि पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन समस्या सिर्जना गरेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीका अवसरबारे सूचना प्रवाहलाई पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउने दाबी गरिरहँदा विभाग परिसरमा भेटिने श्रमिकहरूको पीडा भने अझै उस्तै छ । कसैको जापान जाने सपना अधुरो छ, कसैको रोमानिया पुग्ने आशा । विभागले सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी गरिरहेको छ, तर ठगीमा परेकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै उही छ,– न्याय कहिले पाइन्छ ?

सबै तस्विर र भिडियो  : चन्द्र आले/अनलाइनखबर 

वैदेशिक रोजगार विभाग
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुराना उजुरी चाँडो नटुंग्याए म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको चेतावनी

पुराना उजुरी चाँडो नटुंग्याए म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको चेतावनी
वैदेशिक रोजगार विभागले माग्यो केयर गिभर तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण

वैदेशिक रोजगार विभागले माग्यो केयर गिभर तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण
पुनः श्रम स्वीकृति अब स्वचालित प्रणालीबाटै

पुनः श्रम स्वीकृति अब स्वचालित प्रणालीबाटै
वैदेशिक रोजगार विभागको नाममा अनधिकृत अनुगमन भए खबर गर्न आग्रह

वैदेशिक रोजगार विभागको नाममा अनधिकृत अनुगमन भए खबर गर्न आग्रह
काम खोज्दै विदेशिए वैशाखमा ७४ हजार बढी नेपाली

काम खोज्दै विदेशिए वैशाखमा ७४ हजार बढी नेपाली
इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित