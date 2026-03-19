वैदेशिक रोजगार विभागले माग्यो केयर गिभर तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वैदेशिक रोजगार विभागले केयरगिभरको तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
- विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा २,३०० नेपाली सहायक कामदार पठाउन १७ जेठदेखि ७ असारसम्मका लागि आवेदन खुलाएको छ ।
- विगतमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी आवेदन दिने समस्या देखिएकाले विभागले यसपटक पहिल्यै विवरण रुजु गर्न लागेको हो ।
२० जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले केयरगिभरको तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण माग गरेको छ ।
विभागले केयरगिभर तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग सुरुदेखि हालसम्म तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो । विभाग, सीटीईभीटी, एनएभीटीमा दर्ता भएका तालिम प्रदायक संस्थासँग प्रारम्भदेखि हालसम्म केयरगिभर तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा नेपाली सहायक कामदारका लागि २ हजार ३ सय कोटामा आवेदन आह्वान गरेको छ । सोही प्रयोजनका लागि विभागले तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा हालसम्म तालिम लिएका व्यक्तिहरूको विवरण माग गरेको हो ।
यसअघि २०८१ असार ११ गते केयर गिभरका लागि दोस्रो चरणको विज्ञापन खुलेको थियो । २ हजार जनाका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । त्यतिबेला कतिपय केयरगिभर तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्रै प्रदान गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि विभागले छानबिन गरेर नक्कली प्रमाणपत्रहरूवालाहरूको आवेदन रद्द गरेको थियो ।
विगतमा जस्तो नक्कली प्रमाणपत्र लिएर आवेदन दिने समस्या नदोहोरियोस् भनेर विभागले सुरुदेखि नै हालसम्म तालिम प्रदान गरेकाहरूको विवरण माग गरेको हो ।
विभागले जेठ १७ गतेदेखि असार ७ गतेसम्मको समयावधि तोकेर आवेदन आह्वान गरेको छ । हाल आवेदनको प्रक्रिया जारी रहेको र आवेदनको मिति सकिएपछि रूजु तथा छनोटको प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4