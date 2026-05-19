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झुटा कागजात तयार पारेको आरोपमा वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने उनी महानगरपालिकाका पहिलो मेयर हुन् । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १६:३६
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
  • झुटा कागजात पेस गरी अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी बनाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा सिंहसहितका व्यक्तिहरूमाथि सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
  • भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने वीरगञ्जका मेयर सिंह नेपालकै पहिलो महानगर प्रमुख हुन् ।

२५ जेठ, काठमाडौं । झुटा कागजातका आधारमा अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह सहित सात जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह र सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीकी रिता भट्टराई, वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले त्यसबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह गत साता पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका थिए । भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने उनी महानगरपालिकाका पहिलो मेयर हुन् ।

राजेशमान सिंह वीरगञ्जका मेयर
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