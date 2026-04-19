भारत जाने टिकट देखाएका व्यक्ति दुबई उडे, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी पक्राउ

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- नेपाल वायुसेवा निगमका करार कर्मचारी सुमित्रा चन्द र प्रवीण लामिछानेलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार पक्राउ गरेको छ ।
- भारतीय नागरिकलाई आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट विना नै दुबई पठाउन बोर्डिङ पास दिएको आरोपमा उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
- अध्यागमन विभागले यसबारे प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का दुई कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दुई कर्मचारीलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुमीत्रा चन्द र प्रवीण लामिछाने छन् । उनीहरू दुवै जना करारका ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ स्टाफ हुन् ।
उनीहरुले पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भारतको इन्डिगो एयरको उडान भएका एक भारतीय यात्रु भारत जान अध्यागमन जाँचपास भएर वेटिङ रुममा पुगेका थिए ।
त्यहाँ पुगेपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारी चन्दले फ्लाई दुबईबाट दुबई जाने बोर्डिङ पास दिएको भेटिएको हो ।
त्यसपछि ती यात्रु दुबई पुगेको भेटिएको अध्यामगन स्रोतले बतायो । नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानुपरे भारतीय नागरिकले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि उनीहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । अध्यागमन विभागले यसबारे प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
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