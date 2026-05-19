0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा डोटी सभापतिमा दोहोरिए बलायर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १८:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डोटीको जिल्ला अधिवेशनबाट केशव बलायर पुनः सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
  • डोटीको राजपुरस्थित सेती सभाहलमा सम्पन्न पहिलो अधिवेशनले बलायरको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
  • नवगठित समितिको उपसभापतिमा धनबहादुर बोहरा, सचिवमा विष्णु खड्का, सहसचिवमा डिल्लीराज भट्ट र कोषाध्यक्षमा शारदा श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।

२५ जेठ, डोटी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डोटी सभापतिमा केशव बलायर दोहोरिएका छन् ।

सोमबार डोटीको राजपुरस्थित सेती सभाहलमा सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनले बलायरलाई सभापतिमा पुनः चयन गरेको हो । आकांक्षीहरूबीच सहमति जुटेपछि बलायर पुनः सभापतिमा दोहोरिने अवसर मिलेको हो ।

डोटीको शिखर नगरपालिका–११ निवासी बलायर रास्वपा डोटीका संस्थापक सदस्य हुन् । २०७९ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बलायर रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार समेत भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले सात सय ७४ मत प्राप्त गरेका थिए ।

पहिलो अधिवेशनले १३ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिका उपसभापतिमा धनवहादुर बोहरा, सचिवमा बिष्णु खड्का, सहसचिवमा डिल्लीराज भट्ट र कोषाध्यक्षमा शारदा श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।

सदस्यहरूमा मोहना साउँद, टेक बोगटी, इन्द्र खड्का, खिमबहादुर बिठाडी, लाल भुल, केशव परियार, कविराम खत्री र सन्तोष भण्डारी चयन भएका छन् ।

रास्वपा डोटी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जब कल्पनाको संसारमा रमाउने लत लाग्छ, हुन सक्छ जीवन कष्टकर

जब कल्पनाको संसारमा रमाउने लत लाग्छ, हुन सक्छ जीवन कष्टकर
रास्वपा सिरहा अधिवेशनमा झडप, निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित

रास्वपा सिरहा अधिवेशनमा झडप, निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित
विवरणमा खुलाएजति सम्पत्ति सुधनको नाममा छैन, सुन पैतृक

विवरणमा खुलाएजति सम्पत्ति सुधनको नाममा छैन, सुन पैतृक
जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज नगर्न माग

जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज नगर्न माग
इरान र इजरायललाई ट्रम्पले भने- शान्ति वार्तालाई मूर्खताले बाधा पुर्‍याउनसक्छ

इरान र इजरायललाई ट्रम्पले भने- शान्ति वार्तालाई मूर्खताले बाधा पुर्‍याउनसक्छ
आगामी आर्थिक वर्ष कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति अनुदान ? (सूचीसहित)

आगामी आर्थिक वर्ष कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति अनुदान ? (सूचीसहित)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित