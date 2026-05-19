रास्वपा डोटी सभापतिमा दोहोरिए बलायर

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डोटीको जिल्ला अधिवेशनबाट केशव बलायर पुनः सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
- डोटीको राजपुरस्थित सेती सभाहलमा सम्पन्न पहिलो अधिवेशनले बलायरको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
- नवगठित समितिको उपसभापतिमा धनबहादुर बोहरा, सचिवमा विष्णु खड्का, सहसचिवमा डिल्लीराज भट्ट र कोषाध्यक्षमा शारदा श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
२५ जेठ, डोटी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डोटी सभापतिमा केशव बलायर दोहोरिएका छन् ।
सोमबार डोटीको राजपुरस्थित सेती सभाहलमा सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनले बलायरलाई सभापतिमा पुनः चयन गरेको हो । आकांक्षीहरूबीच सहमति जुटेपछि बलायर पुनः सभापतिमा दोहोरिने अवसर मिलेको हो ।
डोटीको शिखर नगरपालिका–११ निवासी बलायर रास्वपा डोटीका संस्थापक सदस्य हुन् । २०७९ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बलायर रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार समेत भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले सात सय ७४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
पहिलो अधिवेशनले १३ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिका उपसभापतिमा धनवहादुर बोहरा, सचिवमा बिष्णु खड्का, सहसचिवमा डिल्लीराज भट्ट र कोषाध्यक्षमा शारदा श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।
सदस्यहरूमा मोहना साउँद, टेक बोगटी, इन्द्र खड्का, खिमबहादुर बिठाडी, लाल भुल, केशव परियार, कविराम खत्री र सन्तोष भण्डारी चयन भएका छन् ।
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