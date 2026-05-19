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कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चौथो बैठकको समय परिवर्तन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते ९:५९

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चौथो बैठकको समय परिवर्तन भएको छ ।

कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विशेष कारणवश बैठकको समय परिवर्तन भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अब बैठक बुधबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । यसअघि प्रतिष्ठानले बिहान ११ बजे बैठक बस्ने गरी समय निर्धारण गरेको थियो ।

बैठकका लागि चार वटा एजेन्डाहरू तय गरिएको दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपसमिति संयोजकहरुले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्ने, प्रस्तावित आन्तरिक आचारसंहितामाथि छलफल, थप उपसमितिको जिम्मेवारी निर्धारण र समसामयिक÷विविध विषयमा छलफल हुने छ ।

नेपाली काँग्रेस
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