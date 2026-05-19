२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले फेरि बैठक अवरोध गरेका छन् ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेका हुन् ।
सभामुख डीपी अर्यालले अहिले विपक्षी दलको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रोष्ट्रम प्रयोग गरेर भनाइ राखिराखेका छन् । उनले बोलिरहँदा भने विपक्षी दलका सांसदहरू बसेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4