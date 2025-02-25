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तीनवटा विश्वकप खेल आयोजना गर्ने विश्वकै एकमात्र रङ्गशाला ‘एस्टाडियो अज्टेका’

२०८३ जेठ २८ गते १३:५८ २०८३ जेठ २८ गते १३:५८

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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तीनवटा विश्वकप खेल आयोजना गर्ने विश्वकै एकमात्र रङ्गशाला ‘एस्टाडियो अज्टेका’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेक्सिकोको एस्टाडियो अज्टेका रङ्गशाला तीनवटा फिफा विश्वकपको उद्घाटन खेल आयोजना गर्ने विश्वकै पहिलो रङ्गशाला बन्दै छ ।
  • अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको संयुक्त आयोजनामा ११ जुन २०२६ देखि ४८ टोली सम्मिलित फिफा विश्वकप शुरू हुँदै छ ।
  • ऐतिहासिक एस्टाडियो अज्टेका मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

२८ जेठ, काठमाडौं । विश्व फुटबलको इतिहासमा कतिपय मैदानहरू केवल खेल खेलाउने स्थान मात्र रहँदैनन्, तिनीहरू आफैंमा एउटा जीवित इतिहास बन्न पुग्छन् ।

मेक्सिकोको राजधानी मेक्सिको सिटीमा अवस्थित एस्टाडियो अज्टेका फुटबल जगतको त्यस्तै एउटा तीर्थस्थल हो । यस मैदानले तीनवटा फिफा विश्वकप (१९७०, १९८६ र २०२६) का खेलहरू सफलतापूर्वक आयोजना गरेर विश्वकै पहिलो रङ्गशाला बन्ने ऐतिहासिक कीर्तिमान रच्दै छ ।

पेलेको जादुमयी खेलदेखि म्याराडोनाको शताब्दीकै उत्कृष्ट गोलको साक्षी बनेको यो मैदानले फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल आयोजना गर्दै आफ्नो नाममा अर्को एउटा स्वर्णिम अध्याय थप्ने क्रममा छ ।

सन् १९७० को फिफा विश्वकप र पेलेको स्वर्णिम युग

सन् १९७० मा मेक्सिकोले पहिलो पटक विश्वकप आयोजना गर्दा अज्टेका स्टेडियम प्रतियोगिताको मुख्य केन्द्र बनेको थियो । यसै मैदानमा ३१ मे १९७० का दिन आयोजक मेक्सिको र सोभियत संघबीच उद्घाटन खेल खेलिएको थियो, जुन प्रतिस्पर्धात्मक खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।

यसै रङ्गशालाको मैदानमा खेल इतिहासकै सबैभन्दा रोमाञ्चक र प्रसिद्ध सेमिफाइनल खेल खेलियो, जहाँ इटालीले पश्चिम जर्मनीलाई अतिरिक्त समयमा ४-३ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।

सो खेललाई आज पनि ‘द गेम अफ द सेन्चुरी’ अर्थात् शताब्दीकै उत्कृष्ट खेलका रूपमा स्मरण गरिन्छ ।

त्यसैगरी २१ जुन १९७० मा भएको फाइनल खेलमा महान् खेलाडी पेले चम्किएपछि ब्राजिलले इटालीलाई ४-१ को फराकिलो अन्तरले पाखा लगाउँदै जुल्स रिमेट ट्रफी सधैंका लागि आफ्नो बनाएको थियो ।

सन् १९८६ को फिफा विश्वकप र म्याराडोनाको जादुमयी उदय

कोलम्बियाले आर्थिक कारणले प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने बताएपछि मेक्सिकोले दोस्रो पटक विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पायो र अज्टेका स्टेडियम पुनः इतिहास दोहोर्‍याउन तयार भयो ।

यस संस्करणको उद्घाटन खेल ३ जुन १९८६ मा भएको थियो, जसमा मेक्सिकोले बेल्जियमलाई २–१ गोलले हराउँदै घरेलु मैदानमा सानदार सुरुवात गरेको थियो । यसै मैदानमा भएको क्वार्टरफाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले इङ्गल्याण्डलाई २–१ ले हराउँदा फुटबल इतिहासका दुई सबैभन्दा चर्चित गोलहरू जन्मिए ।

डिएगो म्याराडोनाले गरेको कुख्यात ‘ह्यान्ड अफ गड’ अर्थात् हातको गोल र पाँच जना इङ्गल्याण्डका डिफेन्डरहरूलाई एक्लै छक्याएर गरेको ‘गोल अफ द सेन्चुरी’ (शताब्दीकै सर्वोत्कृष्ट गोल) यही ऐतिहासिक मैदानमा दर्ता भएको थियो ।

अन्ततः २९ जुन १९८६ मा भएको फाइनल खेलमा म्याराडोनाको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाले पश्चिम जर्मनीलाई ३-२ को रोमाञ्चक नतिजामा पराजित गर्दै दोस्रो पटक विश्वकप ट्रफी उचालेको थियो ।

सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र आधुनिक इतिहासको नयाँ रेकर्ड

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको संयुक्त आयोजनामा आज अर्थात् जुन ११, २०२६ देखि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४८ टोली सम्मिलित विश्वकपको औपचारिक सुरुवात हुँदै छ ।

यस ऐतिहासिक प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने दुर्लभ अवसर पनि एस्टाडियो अज्टेका मैदानले नै पाएको छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गत आजको उद्घाटन खेलमा आयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका आमनेसामने हुँदैछन् ।

यो खेलसँगै अज्टेका स्टेडियम फिफा विश्वकप इतिहासमा तीनवटा फरक-फरक संस्करणका उद्घाटन खेलहरू खेलाउने विश्वकै पहिलो रङ्गशाला बन्ने छ ।

व्यावसायिक फिफा नियमका कारण यस प्रतियोगिताभरि यसको नाम आधिकारिक रूपमा ‘मेक्सिको सिटी स्टेडियम’ राखिएको छ । यस संस्करणमा यो रङ्गशालाले समूह चरणका थप खेलहरू र नकआउट चरण (राउन्ड अफ १६) का खेलहरू समेत आयोजना गर्दैछ ।

फुटबलको जीवित संग्रहालय र अज्टेकाको कीर्तिमानी विरासत

एस्टाडियो अज्टेका फुटबल इतिहासको त्यो स्वर्णिम पाना हो जहाँ मैदानको हरेक कुनामा एउटा छुट्टै इतिहास लुकेको छ । ८७ हजार भन्दा बढी दर्शक क्षमता भएको यो भव्य रङ्गशालाले आज आफ्नो ऐतिहासिक विरासतलाई कायमै राख्दै तेस्रो पटक विश्वलाई फुटबलको महाकुम्भमा स्वागत गरिरहेको छ ।

ब्राजिल र अर्जेन्टिना जस्ता फुटबलका महारथीहरूलाई विश्वविजेता बनाएको यो मैदानमा यसपटक मेक्सिकोले आफ्नो फुटबल इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्ने प्रयास गर्नेछ ।

विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल जुलाई १९ मा अमेरिकाको मेटलाइफ स्टेडियममा तय भए तापनि सुरुवाती आकर्षण र ऐतिहासिक कीर्तिमानको मुख्य केन्द्र भने मेक्सिकोको अज्टेका स्टेडियम नै बनेको छ।

एस्टाडियो अज्टेका फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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