मैत्रीपूर्ण खेलमा पोर्चुगलले नाइजेरियालाई हरायो, रोनाल्डो गोलविहीन

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- फिफा विश्वकप २०२६ को तयारी अन्तर्गत मैत्रीपूर्ण खेलमा पोर्चुगलले नाइजेरियालाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
- खेलमा केही उत्कृष्ट अवसर पाए पनि पोर्चुगलका ४१ वर्षीय कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गर्न सकेनन् ।
- पोर्चुगलले जुन १७ मा डीआर कंगोविरुद्ध खेल्दै आफ्नो विश्वकप अभियान शुरू गर्नेछ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को तयारीस्वरुप भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा पोर्चुगलले नाइजेरियालाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
बुधबार लेइरियामा भएको खेलमा पेड्रो नेटो र फ्रान्सिस्को कोन्सेइसाओले गोल गर्दै पोर्चुगललाई जित दिलाए । नाइजेरियाका लागि अकोर एडम्सले एक गोल फर्काए ।
खेलको मध्यतिर चेल्सीका फरवार्ड नेटोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए । तर पहिलो हाफ सकिनुअघि एडम्सले बराबरी गोल गर्दै नाइजेरियालाई खेलमा फर्काए ।
७५औं मिनेटमा युभेन्टसका विंगर कोन्सेइसाओले निर्णायक गोल गर्दै पोर्चुगलको जित सुनिश्चित गरे ।
४१ वर्षीय कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेलमा केही राम्रो अवसर पाए पनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकेनन्।
विश्वकपको आफ्नो कीर्तिमानी छैटौं संस्करण खेल्न लागेका रोनाल्डोको उपस्थितिले प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको बलियो टोलीको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै केही क्षेत्रबाट प्रश्नसमेत उठिरहेका छन् ।
पेरिस सेन्ट-जर्मेनबाट च्याम्पियन्स लिग जितेका चार खेलाडी टोलीमा जोडिएपछि प्रशिक्षक मार्टिनेजले भिटिन्हा, जोआओ नेभेस र ब्रुनो फर्नान्डेजलाई सुरुवाती रोजाइमा राखेका थिए ।
पोर्चुगल शुक्रबार फ्लोरिडाको पाम बीचतर्फ प्रस्थान गर्नेछ, जहाँ उसले आफ्नो आधार शिविर बनाउनेछ । समूह ‘के’ मा रहेको पोर्चुगलले जुन १७ मा ह्युस्टनमा डीआर कंगोविरुद्ध खेल्दै विश्वकप अभियान सुरु गर्नेछ । त्यसपछि उज्बेकिस्तान र कोलम्बियासँग खेल्नेछ ।
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