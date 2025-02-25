फिफा विश्वकपअघि इंग्ल्यान्डको प्रभावशाली जित

२८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अघिको अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेलमा इंग्ल्यान्डले कोस्टा रिकालाई ३-० ले पराजित गरेको छ ।
अमेरिकाको ओर्लान्डोमा बुधबार राति भएको खेलमा डेक्लान राइस, एन्थोनी गोर्डन र ओली वाटकिन्सले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई सहज जित दिलाए । खराब मौसमका कारण खेल निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिला सुरु भएको थियो ।
इंग्ल्यान्डले नवौं मिनेटमै अग्रता लिएको थियो । नयाँ बार्सिलोना खेलाडी एन्थोनी गोर्डनको राम्रो पासमा डेक्लान राइसको प्रहार डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भएको थियो ।
विश्वकपको पहिलो खेलमा स्थानका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका जुड बेलिङहमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। पहिलो हाफमा उनले नोनी माडुकेलाई राम्रो अवसर सिर्जना गरिदिए पनि माडुकेको प्रहार पोस्टमा लागेको थियो ।
दोस्रो हाफमा बेलिङहमकै उत्कृष्ट दौडपछि इबेरेची इजेको प्रहार कोस्टारिकाका खेलाडीको हातमा लागेपछि इंग्ल्यान्डले पेनाल्टी पाएको थियो । ६८औं मिनेटमा गोर्डनले पेनाल्टीमार्फत अग्रता दोब्बर बनाए ।
८७औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी ओली वाटकिन्सले नजिकबाट हेडमार्फत गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको ३-० को जित सुनिश्चित गरे ।
अब इंग्ल्यान्डले विश्वकपअघि केही खेलाडीलाई अतिरिक्त समय दिन र रणनीति मिलाउन मियामी एफसीविरुद्ध बन्द रंगशालामा अभ्यास खेल खेल्नेछ । इंग्ल्यान्डले जुन १७ मा डलासमा क्रोएसियाविरुद्ध खेल्दै विश्वकप अभियान सुरु गर्नेछ ।
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