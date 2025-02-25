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विश्वकपअघि अमेरिकी भिसा विवाद : कोको भए प्रभावित ?

२०८३ जेठ २८ गते १४:३८ २०८३ जेठ २८ गते १४:३८

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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विश्वकपअघि अमेरिकी भिसा विवाद : कोको भए प्रभावित ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ अघि अमेरिकाको कडा भिसा नीति र प्रवेश प्रक्रियाका कारण खेलाडी, रेफ्री र समर्थकहरू प्रभावित भएका छन् ।
  • सोमाली रेफ्री ओमर आर्टानलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने इराकी खेलाडी अयमेन हुसेनलाई विमानस्थलमा सात घण्टा केरकार गरिएको छ ।
  • भिसा ढिलाइकै कारण इरानी टोलीले आफ्नो प्रशिक्षण शिविर अमेरिकाबाट मेक्सिकोको टिजुआनामा सारेको छ ।

२८ जेठ, काठमाडौ । फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुनै लाग्दा अमेरिका सरकारको भिसा नीति र प्रवेश प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढेको छ।

खेलाडी, रेफ्री, टोलीका अधिकारी तथा समर्थकहरू समेत भिसा ढिलाइ, लामो सोधपुछ र प्रवेश अस्वीकृतिको समस्याबाट प्रभावित भएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी तथा अध्यागमन विज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीतिको आलोचना गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले समेत अमेरिकी अध्यागमन नीतिबारे ‘ठूलो पुनर्विचार’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमाली रेफ्री ओमर आर्टानलाई प्रवेश अस्वीकृत

३४ वर्षीय ओमर आर्टान विश्वकपमा खेल सञ्चालन गर्ने पहिलो सोमाली रेफ्री बन्ने तयारीमा थिए । तर वैध अमेरिकी भिसा र आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै मियामी विमानस्थलमा उनलाई प्रवेश अनुमति दिइएन र इस्तानबुल हुँदै स्वदेश फर्काइयो ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले ‘सुरक्षा जाँचसम्बन्धी चिन्ता’ का कारण उनलाई प्रवेशयोग्य नरहेको जनाएको थियो । उनी फिफाले चयन गरेका ५२ रेफ्रीमध्ये एक थिए ।

इरानको टोलीलाई भिसा ढिलाइ, केही अधिकारी वञ्चित

अमेरिका–इरान तनावका कारण इरानी टोलीको भिसाबारे अन्तिम समयसम्म अन्योल थियो । खेलाडीहरूले विश्वकप सुरु हुनुभन्दा १० दिनअघि मात्र भिसा पाए ।

तर टोलीका केही व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सदस्यले भने भिसा पाएनन् । सुरुमा एरिजोनामा प्रशिक्षण शिविर राख्ने योजना बनाएको इरानले आधार शिविर मेक्सिकोको टिजुआनामा सारेको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार इरानी टोलीलाई खेलअघि एक दिन अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति हुनेछ ।

यसअघि इरानका राजदूत अबोलफाज्ल पसान्दिदेहले खेलकै दिन प्रवेश गरेर सोही दिन फर्किनुपर्ने बताएको दाबी गरेका थिए ।

इराकका स्ट्राइकर अयमेन हुसेनलाई सात घण्टासम्म केरकार

इराकका स्टार स्ट्राइकर अयमेन हुसेनलाई शिकागोको ओ’हेयर विमानस्थलमा करिब सात घण्टा नियन्त्रणमा राखी सोधपुछ गरिएको थियो। उनको मोबाइल फोन समेत जाँच गरिएको थियो ।

पछि उनलाई प्रवेश अनुमति दिइए पनि टोलीका फोटोग्राफर तलाल सलाहलाई १० घण्टाभन्दा बढी सोधपुछपछि अमेरिका प्रवेश गर्न नदिइएको बताइएको छ ।

इराक ४० वर्षपछि पहिलोपटक विश्वकपमा फर्किएको हो ।

हाइटीका खेलाडीले अन्तिम समयमा पाए भिसा

हैटीका मिडफिल्डर वुडेन्स्की पियरेले अन्तिम समयमा अमेरिकी भिसा पाए। भिसा ढिलाइका कारण उनी न्यूजिल्यान्डविरुद्धको अभ्यास खेल गुमाउन बाध्य भएका थिए ।

पोर्ट-अ-प्रिन्समा बस्दै भिसाको प्रतीक्षामा रहेका पियरे मियामी पुग्दा खेल आधा सकिइसकेको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डका ब्रेल एम्बोलोलाई पनि समस्या

स्विस फरवार्ड ब्रेल एम्बोलोलाई पनि सुरुमा अमेरिका प्रवेशमा समस्या भएको थियो। सन् २०१८ मा स्विट्जरल्यान्डमा भएको एक घटनासम्बन्धी पुरानो मुद्दाका कारण उनको भिसा रोकिएको थियो ।

पछि बर्नस्थित अमेरिकी दूतावासमा भएको छलफलपछि उनलाई यात्रा अनुमति दिइयो र उनी टोलीसँग जोडिन सफल भए ।

समर्थकहरू पनि प्रभावित

मोरक्को र स्कटल्यान्डसहित विभिन्न देशका समर्थकहरूले हजारौं डलर खर्च गरेर टिकट, होटल र हवाई टिकट बुक गरिसकेपछि पनि भिसा अस्वीकृत वा रद्द भएको गुनासो गरेका छन् ।

फिफाको प्रतिक्रिया

फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले फिफा सरकारको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं, तर हामी सरकार वा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने अवस्थामा छैनौं । हामी एउटा खेल संस्था मात्र हौं,’ इन्फान्टिनोले मेक्सिको सिटीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

फिफाको २०१७ को बोली दस्तावेजमा विश्वकप आयोजक राष्ट्रहरूले गैरभेदभावपूर्ण ढंगले भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र अध्यागमन नीतिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

विश्वकप सुरु हुनुअघि देखिएको यी घटनाले खेल र भूराजनीतिक तनावबीचको सम्बन्ध फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ ।

-अल जजिराबाट

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
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ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
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ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
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