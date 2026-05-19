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ट्रम्पले रुस-अमेरिका सम्बन्धमा अभूतपूर्व निर्णय लिन सक्ने चिनारी: रुसी राजदूत दार्चिएभ

राजदूत दार्चिएभका अनुसार, ट्रम्पको साढे दुई वर्षको कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण समय हो। हालको अवस्थामा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र विदेश नीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान गर्न असम्भव छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १५:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाका लागि रुसी राजदूत अलेक्ज्याण्डर दार्चिएभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुई देशको सम्बन्धमा आमूल परिवर्तनकारी निर्णय लिन सक्षम रहेको बताएका छन्।
  • वासिङ्टनस्थित रुसी दूतावासमा आयोजित 'रुस दिवस' कार्यक्रममा उनले ट्रम्पको साढे दुई वर्षको कार्यकाल निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
  • उक्त समारोहमा ह्वाइट हाउस, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी र विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

२९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाका लागि रुसी राजदूत अलेक्ज्याण्डर दार्चिएभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस र अमेरिकाबिचको सम्बन्धमा आमूल परिवर्तनकारी निर्णय लिन सक्षम रहेको बताएका छन्। वासिङ्टनस्थित रुसी दूतावासमा जुन १२ का दिन मनाइने ‘रुस दिवस’ को अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्।

राजदूत दार्चिएभका अनुसार, ट्रम्पको साढे दुई वर्षको कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण समय हो। हालको अवस्थामा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र विदेश नीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान गर्न असम्भव छ।

तर, यो अवधि कुनै ठुलो र भव्य कार्य गर्नका लागि पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्ने राजदूत दार्चिएभले स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्रपति ट्रम्प अचम्मका निर्णयहरू गर्न जान्ने र सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउन सक्ने क्षमता भएका राजनीतिज्ञ भएको टिप्पणी गरे।

यस भव्य समारोहमा ह्वाइट हाउस र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) का कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। यसका साथै वासिङ्टनमा रहेका विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञ, एक्सपर्ट कम्युनिटी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अमेरिकामा बस्ने रुसी नागरिकहरू पनि दूतावासको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

ट्रम्प
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