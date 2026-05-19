राष्ट्रिय सम्पदा बन्यो भूमे, नाच्दै जोगाउँदै रुकुमेली

३१ जेठ, रुकुमपूर्व । पहाडका चौर, गाउँका आँगन र डाँडाकाँडामा रौनक छ । परम्परागत बाजाको तालमा हातेमालो गर्दै गोलाकार घुमिरहेका स्थानीयवासीहरू केवल नाचिरहेका छैनन्, उनीहरू पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई जिवन्त राखिरहेका छन् ।
यस वर्ष भूमे पर्व रुकुमपूर्वका बासिन्दाका लागि अझ विशेष बनेको छ । ‘भूमे’ (बल पूजा) लाई नेपाल सरकारले जेठ २७ गते राष्ट्रिय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गरेपछि पर्वप्रतिको उत्साह झन् बढेको छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय समुदायले संरक्षण गर्दै आएको यो परम्पराले अब राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ।
रुकुमपूर्वका ग्रामीण बस्तीहरूमा अहिले बिहानदेखि साँझसम्म भूमे नाचको चहलपहल बढेको छ । परम्परागत पहिरनमा सजिएका महिला-पुरुषहरू ढोल, झ्याली र स्थानीय बाजाको लयमा एकसाथ नाचिरहेका छन् । गाउँका खुला चौरहरूमा जुटेका सयौं स्थानीयको सहभागिताले पर्वलाई थप आकर्षक बनाएको छ।
भूमे पर्व विशेषगरी भूमि, प्रकृति र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो पर्वमा राम्रो वर्षा, उब्जनी, पशुधनको संरक्षण तथा गाउँमा सुख–शान्तिको कामना गर्दै भूमे देवताको पूजा गर्ने परम्परा छ।
राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भएपछि भूमे पर्वको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा थप ध्यान पुग्ने विश्वास स्थानीयवासीको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारी मान्यता महत्वपूर्ण भए पनि संस्कृतिलाई जीवित राख्ने मुख्य जिम्मेवारी समुदायकै काँधमा छ ।
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