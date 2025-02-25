फिफा विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात

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- क्यानडामा जारी फिफा विश्वकप–२०२६ को पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले टर्कीलाई २–० गोल अन्तरले हराउँदै विजयी सुरुआत गरेको छ ।
- अस्ट्रेलियाका लागि नेस्टोरी इरानकुन्डाले २७औं मिनेटमा र कोनर मेटाकाल्फले ७५औं मिनेटमा गोल गरे ।
- यो जितसँगै समूह ‘डी’ मा ३ अंक जोडेको अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले फिफा विश्वकप–२०२६ मा विजयी सुरुवात गरेको छ । क्यानडाको बिसी प्लेयस भ्यानकुभर स्टेडियममा आइतबार बिहान भएको खेलमा टर्कीलाई २–० ले हराउँदै अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको हो ।
अस्ट्रेलियाको जितमा नेस्टोरी इरानकुन्डा र कोनर मेटाकाल्फले एकएक गोल गरे । खेलको २७औं मिनेटमा नेस्टोरीले गोल गर्दै अस्ट्रेलियालाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए ।
७५औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाका कोनरले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । ६० प्रतिशतभन्दा बढी बल पोजिसन राखेपनि टर्कीले गोल गर्न सकेन । खेलका क्रममा टर्कीले दुई दर्जन बढी अवसर पाएको थियो । तर, सफल भएन ।
यो जितसँगै अस्ट्रेलिया समूह ‘डी’ मा ३ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । उक्त समूहमा समान ३ अंक रहेको आयोजक अमेरिका गोलअन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ । टर्की र पाराग्वे अंकविहीन छन् ।
यसअघि आजै भएका खेलमा स्कटल्यान्डले हाइटीलाई हराउँदा लमा कतार र स्विट्जरल्यान्ड तथा मोरक्को र ब्राजिलले एक–एकको बराबरी खेलेका थिए ।
आजको अन्तिम खेल राति पौने ११ बजे जर्मनी र कुराकाओबीच हुने तालिका छ ।
Photos : IMAGO / Anadolu Agency
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